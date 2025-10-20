Sesc Flamengo e Fluminense recebem, nesta segunda-feira (20), os jogos de abertura da Superliga feminina de vôlei na temporada de 2025/26. Ambas as partidas acontecerão, a partir das 18h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. Em busca de um palpite diferente, o Lance! perguntou para o ChatGPT sobre a possível final da competição, e dois nomes se destacam: o Rubro-Negro e o Osasco São Cristóvão.

Enquanto o Flamengo enfrenta o Paulistano Barueri no Maracanãzinho, o Tricolor estreia contra o Sancor Maringá no Hebraica pelo início da Superliga. Segundo a IA, no entanto, o palpite para o campeão fica com o Osasco, reforçando a boa fase no torneio nacional, e o Rubro-Negro chega como vice em um forte duelo por 3 sets a 1.

Confira análise do ChatGPT

"A temporada 2025/26 da Superliga Feminina de Vôlei promete ser uma das mais equilibradas dos últimos anos, com vários clubes se reforçando de maneira significativa. No entanto, entre todos os concorrentes, dois times despontam como principais candidatos ao título: Osasco São Cristóvão Saúde e Sesc Flamengo. O Osasco chega embalado pelo título conquistado na edição passada, mostrando que a tradição e a experiência continuam sendo fatores decisivos. Já o Flamengo surge como a grande novidade, apostando em um elenco renovado e ambicioso, com contratações de peso que visam devolver o clube ao protagonismo nacional.

O Osasco manteve a base campeã e reforçou pontos estratégicos do elenco. A chegada da oposta argentina Bianca Cugno e da levantadora norte-americana Jenna Gray elevou o nível técnico do time, que já contava com atletas experientes e uma estrutura consolidada. A equipe paulista combina força ofensiva, qualidade no passe e equilíbrio emocional, ingredientes fundamentais em decisões. Sob o comando de um grupo entrosado e acostumado à pressão, o Osasco entra na temporada com o status de favorito, confiante na capacidade de repetir o desempenho dominante que o levou ao título em 2024/25.

O Sesc Flamengo, por sua vez, chega reformulado e ambicioso. O clube carioca investiu pesado para montar um elenco competitivo, trazendo nomes como Tainara, Simone Lee e Maša Kirov, além das levantadoras Giovana e Vivian, que garantem mais alternativas de jogo. Sob a liderança técnica de Bernardinho, o Flamengo aposta em intensidade, agressividade no ataque e disciplina tática para desafiar as potências tradicionais. O desafio será transformar esse talento individual em entrosamento coletivo — fator que pode definir se o time será apenas uma sensação da temporada ou, de fato, um candidato real ao título.

A final entre Osasco e Flamengo tende a ser um espetáculo de alto nível técnico e emocional. O Osasco deve impor sua consistência nos primeiros sets, controlando o jogo com sua experiência e regularidade. O Flamengo, empurrado pela juventude e pela força ofensiva, deve reagir, tornando a partida equilibrada e repleta de ralis longos. No entanto, a solidez tática e o entrosamento do Osasco provavelmente farão a diferença nos momentos decisivos. Assim, o mais provável é que o Osasco São Cristóvão Saúde conquiste novamente o título, vencendo o Flamengo por 3 sets a 1, em uma final emocionante que consolidará o time paulista como a principal potência do vôlei feminino brasileiro, enquanto o Flamengo se firma como seu novo grande rival."

Osasco contra o Flamengo na Superliga feminina (Foto: Hermes de Paula/CRF)

Como funciona a Superliga A?

A liga organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) é formada pelos 12 melhores times do país, sendo disputada em um formato em que as equipes disputam primeiro uma fase de classificação com pontos corridos em turno e returno, seguida por playoffs decisivos até a definição do campeão.

A comissão técnica da CBV definiu que as quartas de final e semifinais serão jogadas em melhor de três partidas (play-off), enquanto a final será realizada em jogo único.

Fase classificatória

As doze equipes participarão da fase de pontos corridos; Turno e returno: cada time enfrenta todos os outros uma vez em casa e uma fora; Em caso de empate em pontos somados, os critérios de desempate incluem: número de vitórias, saldo de sets, saldo de pontos, confronto direto, e, por último, sorteio, se necessário; Ao final dessa fase, as oito melhores equipes avançam para as eliminatórias; As duas últimas colocadas da fase classificatória serão rebaixadas para a Superliga B na temporada futura.

Eliminatórias