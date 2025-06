O central Lucão teve seu contrato renovado com o Cruzeiro para a próxima temporada. O atleta de 39 anos, que já defende o clube mineiro desde 2022, teve papel fundamental na conquista do título da Superliga 2025/2026, eleito como MVP da competição.

continua após a publicidade

➡️Fora da Seleção Brasileira, Bruninho celebra volta ao país após uma década

O anúncio foi feito pelo clube em postagem nas redes sociais. Além de Lucão, o Cruzeiro já anunciou a permanência de outros seis atletas do elenco campeão da Superliga: os campeões olímpicos Wallace e Douglas Souza, o líbero Alê, o levantador Matheus Brasília, ponteiro Rodriguinho e o central Cledenilson também renovaram contrato.

Como novidade no elenco, o clube já anunciou a chegada do levantador Gustavo, que defendia o Praia Clube, além do ponteiro William, vindo do Minas.

continua após a publicidade

Lucão anunciou que não fará parte do ciclo olímpico para Los Angeles (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

Ausência na seleção

Lucão é uma das principais ausências na Seleção Brasileira para a disputa da Liga das Nações (VNL), a partir desta quarta-feira (11), em processo de renovação. Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil não contará com o central e com o levantador Bruninho, que também não foi convocado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campeão olímpico, o jogador havia anunciado a aposentadoria da seleção após os Jogos de Paris e revelou conversa com o técnico Bernardinho sobre dar uma pausa, priorizando o cuidado com o físico e tempo com a família, mas deixou o futuro em aberto.

continua após a publicidade

A seleção brasileira estreia na Liga das Nações nesta quarta-feira, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, contra o Irã, às 17h30 (horário de Brasília).