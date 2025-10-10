As cidades de Rio de Janeiro e Niterói perderam a eleição que decidiu a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 por 28 a 24 votos. Com o resultado, Assunção foi escolhida e será a sede dos jogos que comemoram os 80 anos do evento, que teve duas edições no Brasil (1963 e 2007). A web reagiu à derrota das cidades e comentários, confira algumas publicações abaixo:

"A festa virou um enterro", afirma internauta com meme do Clodovil:

Com Celina, de "Vale Tudo", web descreve derrota como mico:

"Claro! Eu pensei que fosse ganhar. Mas que faça bom proveito com esse carro usado, o meu é zero", relembra web com fala de Cariúcha:

Brasil perde Pan de 2031

Assunção foi eleita como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 com 28 votos contra 24 para a candidatura Rio-Niterói, sem abstenções. Será a primeira vez que o país recebe o evento multiesportivo, um dos fatores que mais pesou na escolha da cidade. Apenas 12 dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas já receberam o evento e, pela movimentação nos bastidores, a ideia é de dar oportunidade a novos anfitriões.

Oportunidade foi um termo frisado por Camilo Perez, presidente do Comitê Olímpico Paraguaio e vice-presidente da Panam Sports. Com uma infraestrutura bem menos consolidada que a do rival Brasil, a candidatura paraguaia aposta no Pan de 2031 como uma ferramenta para desenvolvimento esportivo e social no país.

