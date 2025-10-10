Nesta sexta-feira (10), após eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária da Panam Sports, em Santiago, no Chile, a cidade de Assunção, no Paraguai, foi eleita como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031, marcando a primeira vez que o país recebe o evento. Aproveitando o embalo do Pan Júnior, realizado em agosto deste ano, a proposta é utilizar o evento como oportunidade de desenvolvimento social.

A candidatura da capita paraguaia já vem sendo construída desde 2022, quando o país sediou os Jogos Sul-Americanos. Desde então, Assunção foi candidata a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027, quando acabou derrotada por Lima, capital peruana, e contou com o forte nome de Camilo Perez, presidente do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) desde 2011, nos bastidores. Os Jogos Pan-Americanos estão programados para acontecer entre os dias 8 e 24 de agosto de 2031, com o Parapan na sequência, entre 7 a 16 de setembro.

O projeto prevê a utilização de estruturas já existentes como principais sedes do evento: o Comitê Olímpico Paraguaio (COP), em Luque, localizado na região metropolitana de Assunção, e a Secretaria Nacional de Desportos (SND), a cerca de 30 minutos de distância, locais que receberam a maior parte dos eventos do Pan Júnior. O evento de base marcou a estreia de uma das principais estruturas para o Pan: o novo Centro Aquático Olímpico, localizado dentro da sede do COP.

Novidades e legado

Um dos principais desafios que a organização precisará superar ao longo dos próximos seis anos é com relação ao transporte público, já que atualmente Assunção e região metropolitana apresentam fluxo de trânsito intenso, especialmente nos horários de pico, e poucas alternativas de transporte público. Assim, na proposta da candidatura, está prevista a finalização do Trem de Cercanias, que utilizará a malha ferroviária já existente para um novo sistema de transporte elétrico, com parada no Parque Olímpico.

Outra novidade prevista no projeto Assunção 2031 é a construção de um novo estádio de atletismo e de uma nova arena com capacidade para 10 mil pessoas na sede do Comitê Olímpico, promessa reforçada durante a visita da Comissão Avaliadora da Panam Sports à capital paraguaia, na última semana. Outro ponto importante da proposta é a construção da Vila Pan-Americana, que permanecerá como moradia para os cidadãos locais após os Jogos.

Pan Júnior teve problemas

Apesar de ter sido um passo importante para a concretização do sonho de sediar os Jogos Pan-Americanos pela primeira vez em 2031, o Pan Júnior de Assunção apresentou problemas logísticos e de infraestrutura, observados pela reportagem do Lance! durante cobertura in loco da competição. O evento recebeu cerca de 4 mil atletas de 41 países diferentes - uma escala reduzida em relação ao Pan adulto, não apenas com relação a delegação e operação do evento, mas também quanto a presença de público e imprensa.

Além da questão do deslocamento entre as sedes, o Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Luque, teve superlotação e muita demora no atendimento às delegações na saída do país após o evento, o que se torna mais complexo em um evento de maior porte.

Também preocupa a capacidade reduzida para público nas arenas e a organização do fluxo de torcedores nas sedes. Por fim, faltou infraestrutura adequada para o trabalho da imprensa e de acessibilidade para pessoas com deficiência, o que se torna ainda mais relevante com a realização dos Jogos Parapan-Americanos.

