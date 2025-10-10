Na quinta-feira à noite, o New York Giants protagonizou um feito que não acontecia há 27 anos: derrotar o time campeão do Super Bowl. Em um show dos calouros Jaxson Dart e Cam Skattebo, o time impôs 34 a 17 sobre o Philadelphia Eagles em uma virada impressionante no atual campeão do Super Bowl.

Dart foi escolhido na primeira rodada do Draft 2025. E o novo QB de Nova Iorque teve performance equilibrada: 17 passes completos em 25 tentativas para 195 jardas e um touchdown, além de 13 corridas que resultaram em 58 jardas e mais um TD.

Skattebo, por sua vez, foi uma força da natureza pelo chão: 19 corridas, 98 jardas e três touchdowns. É só o segundo calouro na história da franquia a alcançar três TDs corridos na mesma partida. O primeiro desde 2011, segundo a NFL.

Juntos, Jaxson Dart e Skattebo marcaram cinco touchdowns e abriram caminho para aquela que pode ser a nova identidade ofensiva dos Giants. Um time, inclusive, forte o suficiente para vencer o atual campeão do Super Bowl.

No início, os Eagles abriram 3–0 com um Field Goal, mas Jaxson Dart respondeu com uma corrida de 20 jardas para TD. Depois, o Quarterback achou Wan’Dale Robinson em um passe de 35 jardas rumo à end zone. Quando Philadelphia virou o placar para 17–13, a reação dos Giants não demorou: mantiveram o domínio no segundo tempo, com Skattebo marcando os três TDs e fechando o jogo.

No meio da partida, Jaxson Dart ainda saiu para avaliação de concussão após um forte tackle que tomou. Chegou a entrar na tenda médica, mas voltou, recebeu aplausos da torcida e retomou o controle do duelo.

A defesa dos Giants não ficou de fora. Anotaram três sacks no QB dos Eagles, Jalen Hurts, e tiveram uma interceptação decisiva de Cor’Dale Flott, que retornou a bola 68 jardas, selando a virada. Foi a primeira interceptação sofrida por Hurts na temporada 2025 da NFL.

Skattebo, Running Back novato de apenas 23 anos, ressaltou a química com Jaxson Dart:

- A gente conversa muito, tenta conectar todo mundo, afastar essa mentalidade de derrota que assombra a franquia. Hoje vencemos, e senti que isso veio de dentro desse grupo.

Para o torcedor do Giants, que há anos convive com campanhas frustrantes, o que se viu foi um vislumbre de algo novo. Uma chama de esperança após a ida de Russell Wilson para o banco de reservas há duas semanas. E, agora, a expectativa é de que esse novo New York Giants siga desempenhando contra grandes rivais da principal liga de futebol americano do mundo.