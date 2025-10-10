Nesta quinta-feira (9), o Botafogo realizou um grande evento em General Severiano para anunciar a nova linha de uniformes para o NBB na temporada 25/26. Os novos uniformes resgatam a estética e as cores dos anos 60, inspirados no "Esquadrão da Bola ao Cesto", tricampeão carioca em 1966, 1967 e 1968, campeão brasileiro em 1967 e campeão sul-americano em 1968.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o evento?

O lançamento foi apresentado por Fernanda Maia, locutora oficial do Estádio Nilton Santos e apresentadora do SBT Sports. Grandes nomes participaram do desfile, como o humorista Hélio de la Peña, o influenciador Zé Fogareiro, o ator Thierry Figueira, e atletas do elenco atual: Dawkins, Blake, Matheusinho, Alcassa e Emanuel. O evento contou com a presença de convidados do clube, membros da diretoria, imprensa e integrantes da SAF.

continua após a publicidade

O Botafogo estreará no NBB em 20 de outubro, contra o Fortaleza/Basquete Cearense. Este será o primeiro de três jogos consecutivos em casa, seguido pelos confrontos contra Vasco e Unifacisa.

Dawkins no desfile de lançamento do uniforme para NBB 25-26 do Botafogo (Foto: Vítor Silva / BFR)

➡️Flamengo contrata pivô Lucas Doria: veja detalhes do novo reforço do basquete

➡️Flamengo ‘se vê’ como decisão certa para LeBron James em 2026; veja

continua após a publicidade

Vasco perde para time argentino na estreia na Liga Sul-Americana de Basquete

Na última quinta-feira (9), o Vasco da Gama foi derrotado pelo Ferro Carril, da Argentina, pelaa primeira rodada da Liga Sul-Americana de Basquete. O confronto do Grupo B, disputado no Ginásio Poliesportivo Garcilazo Sucre, em Sucre, Bolívia, terminou com o placar de 73 a 40 para a equipe argentina.

No início da partida, o Ferro abriu uma pequena vantagem, fechando o primeiro quarto em 19 a 14. No segundo período, o time argentino impôs seu ritmo e venceu por 18 a 9, levando o jogo para o intervalo com um placar de 37 a 23.

No retorno da pausa, o Vasco apresentou falhas na marcação e pouca eficácia nas finalizações, marcando apenas 6 pontos na parcial. O Ferro, por sua vez, ampliou a vantagem para 59 pontos. No último quarto, o desempenho desfavorável do Vasco persistiu, sem conseguir construir jogadas nem encaixar o setor defensivo. A equipe carioca não liderou o placar em nenhum momento da partida, que terminou em 73 a 40 para o Ferro Carril.