O tenista italiano Lorenzo Musetti, número sete do mundo, escapou de uma punição severa nesta terça-feira ao dar uma bolada em uma das juízas de linha durante duelo de quartas de final de Roland Garros. Ele venceu o americano Frances Tiafoe por 3 sets a 1 e garantiu vaga na semifinal do Grand Slam.

O tenista italiano foi fazer uma graça com os pés e de canhota emendou um chute, mas a bolinha atingiu a árbitra. Prontamente ele se desculpou pela bolada. Frances Tiafoe foi tomar satisfação com a arbitragem que puniu o jogador com violação de código por conduta antidesportiva, dando uma advertência. Musetti escapou de uma eventual desclassificação.

Ele saiu vencedor em quatro sets e jogará sua primeira semifinal no Aberto da França contra Carlos Alcaraz ou Tommy Paul.

Fora a 'bolada', Musetti foi eficiente no primeiro serviço

O italiano demonstrou eficiência no primeiro serviço, vencendo 82% dos pontos quando colocou o primeiro saque em quadra. Tiafoe obteve 63% de aproveitamento na mesma situação. Musetti também conseguiu oito aces contra quatro do americano e cometeu duas duplas faltas, enquanto o tenista dos Estados Unidos não registrou nenhuma.

Esta é a segunda vez que Musetti alcança uma semifinal de Grand Slam em sua carreira. A primeira ocorreu em 2024, quando chegou à mesma fase em Wimbledon e foi eliminado por Novak Djokovic. O resultado em Paris coloca o italiano na disputa direta por uma vaga no top 5 do ranking da ATP.