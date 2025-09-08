Turcos criticam Santarelli após Mundial: ‘Deixou a esposa se aposentar como campeã’
Turcos reagiram contra Santarelli após levar prata no Mundial de Vôlei Feminino
- Matéria
- Mais Notícias
Após a derrota para a Itália, torcedores turcos acusaram o técnico da seleção, Daniele Santarelli, de ter cedido a vitória à Itália, time no qual sua esposa, Monica De Gennaro, mais conhecida como Moki, atua na posição de líbero. As especulações surgiram principalmente porque Moki havia anunciado anteriormente sua aposentadoria pós-Mundial.
De convidada a titular: conheça a trajetória da líbero considerada sucessora de bicampeã olímpica
Mais Esportes
Veja estádios do futebol brasileiro que já receberam grandes públicos de outros esportes
Mais Esportes
Brasil sofre, mas vence Japão no tie-break e conquista bronze no Mundial
Mais Esportes
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O portal de notícias, @gibbybaris, relembrou todas as partidas em que Monica confrontou a seleção italiana com os times comandados por seu marido, vencendo todos os jogos, mesmo quando Santarelli comandava as seleções da Sérvia e Croácia. Fato que logo foi citado por outros internautas.
Despedida de Monica De Gennaro
Monica De Gennaro é amplamente considerada uma das maiores líberos da história, sendo eleita a melhor na posição em diversas competições importantes, como a VNL (Liga das Nações) de 2024 e o Mundial de Vôlei, além de conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica em Paris 2024, 3 edições da VNL, o Europeu e, agora, o Mundial. Ela é constantemente citada em discussões sobre destaques na posição devido à sua constância e reconhecimento, sendo vista até como exemplo por ícones como a brasileira Gabi Guimarães.
➡️De convidada a titular: conheça a trajetória da líbero considerada sucessora de bicampeã olímpica
Detalhes da partida
A seleção italiana prevaleceu sobre a Turquia, vencendo por 3 sets a 2. Um dos pontos altos da partida ocorreu no quinto set, com o placar de 3 a 2. Em uma jogada de 45 segundos, a Turquia conquistou um ponto com um bloqueio, igualando o set.
A Turquia iniciou o tie-break com dois pontos consecutivos. Contudo, a reação italiana foi imediata com Egonu, que inverteu o placar e deu início à virada. A recepção das italianas melhorou, conseguindo conter os ataques de Karakurt, que se destacou no set.
No final, as italianas ajustaram o jogo e mantiveram a vantagem no placar com bloqueios eficientes. Assim, a Itália garantiu o Campeonato Mundial de Vôlei com a vitória por 15 a 12 no set decisivo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias