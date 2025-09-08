Após a derrota para a Itália, torcedores turcos acusaram o técnico da seleção, Daniele Santarelli, de ter cedido a vitória à Itália, time no qual sua esposa, Monica De Gennaro, mais conhecida como Moki, atua na posição de líbero. As especulações surgiram principalmente porque Moki havia anunciado anteriormente sua aposentadoria pós-Mundial.

O portal de notícias, @gibbybaris, relembrou todas as partidas em que Monica confrontou a seleção italiana com os times comandados por seu marido, vencendo todos os jogos, mesmo quando Santarelli comandava as seleções da Sérvia e Croácia. Fato que logo foi citado por outros internautas.

Despedida de Monica De Gennaro

Monica De Gennaro é amplamente considerada uma das maiores líberos da história, sendo eleita a melhor na posição em diversas competições importantes, como a VNL (Liga das Nações) de 2024 e o Mundial de Vôlei, além de conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica em Paris 2024, 3 edições da VNL, o Europeu e, agora, o Mundial. Ela é constantemente citada em discussões sobre destaques na posição devido à sua constância e reconhecimento, sendo vista até como exemplo por ícones como a brasileira Gabi Guimarães.

Detalhes da partida

A seleção italiana prevaleceu sobre a Turquia, vencendo por 3 sets a 2. Um dos pontos altos da partida ocorreu no quinto set, com o placar de 3 a 2. Em uma jogada de 45 segundos, a Turquia conquistou um ponto com um bloqueio, igualando o set.

A Turquia iniciou o tie-break com dois pontos consecutivos. Contudo, a reação italiana foi imediata com Egonu, que inverteu o placar e deu início à virada. A recepção das italianas melhorou, conseguindo conter os ataques de Karakurt, que se destacou no set.

No final, as italianas ajustaram o jogo e mantiveram a vantagem no placar com bloqueios eficientes. Assim, a Itália garantiu o Campeonato Mundial de Vôlei com a vitória por 15 a 12 no set decisivo.