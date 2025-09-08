De convidada a titular: conheça a trajetória da líbero considerada sucessora de bicampeã olímpica
Marcelle Arruda ganha destaque após performance no Mundial de Vôlei
A jornada de Marcelle Arruda começou com um convite para treinar com a equipe na preparação para a Liga das Nações (VNL). Após superar uma lesão que a afastou das duas primeiras etapas, ela agarrou sua primeira oportunidade em Chiba, no Japão. Com atuações impressionantes, Marcelle assumiu a posição de Laís e se tornou titular na fase final da competição, garantindo um lugar de destaque nos planos do técnico José Roberto Guimarães.
Aos 23 anos, a carioca demonstrou sua maestria na defesa, sendo a sexta maior defensora do Mundial, com 65 ações. À sua frente, apenas a italiana Monica de Gennaro, com 81, e a japonesa Mayu Ishikawa, com 73, evidenciando o alto nível de seu desempenho.
A 'herdeira' de uma lenda olímpica
Fabi Alvim, bicampeã olímpica e considerada uma das maiores líberos de todos os tempos, não poupou elogios à jovem Marcelle. Atualmente comentarista esportiva, Fabi analisou a atuação da promissora jogadora:
— A Marcelle tem boas atuações, defendendo e recebendo muito bem, mas o que impressiona é a segurança apresentada. Não é simples pegar uma camisa pesada como a do Brasil. Ela agarrou uma oportunidade com a ausência da Nyeme e da Natinha. Deve ser um momento muito especial, e imagino que ela esteja vivendo um sonho com as outras meninas — disse Fabi Alvim ao ge.
A comparação com Fabi Alvim não demorou a surgir. Torcedores, que têm a bicampeã como referência, viralizaram nas redes sociais o apelido "Marcelle Alvim", consolidando a atual titular da seleção como a "herdeira" de um legado de excelência.
Bronze no Mundial: um sonho realizado
Sobre a conquista do bronze no Mundial, Marcelle expressou sua felicidade e o orgulho pelo time:
— Com certeza foi um jogo de superação. Ontem foi um dia muito difícil, mas a gente tem que virar a chave muito rápido. Deixamos o nosso máximo lá dentro da quadra e valeu a pena. E a gente está levando esse bronze, estou muito feliz, muito orgulhosa do que o time fez. Sempre ajudando uma à outra, um time muito fechado. A gente se ajustou nos momentos que tinha que se ajustar. Tivemos altos e baixos, mas em todos eles sempre juntas, dando nosso máximo, dando nosso melhor. Muito orgulhosa, muito feliz pela nossa campanha, de tudo que a gente fez durante a temporada — contou Marcelle.
