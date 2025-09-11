menu hamburguer
Mundial de vôlei: horário e onde assistir a 1° rodada classificatória

Brasil faz parte do Grupo H

Darlan em jogo contra o Irã na VNL (Foto: VNL)
Darlan em jogo contra o Irã na VNL (Foto: VNL)
Dia 11/09/2025
14:20
Atualizado há 2 minutos
O Mundial de vôlei masculino começa nesta sexta-feira (12) e vai até o dia 28 de setembro, nas Filipinas. O Brasil estreia neste domingo (14), contra a China, mas outras seleções já entram em quadra na sexta-feira para a primeira fase classificatória. Todos os confrontos terão transmissão do Sportv ou da VBTV (streaming).

Veja os jogos desta sexta

  1. 12/09 - 7h: Filipinas x Tunísia
  2. 12/09 - 23h: Estados Unidos x Colômbia
  3. 12/09 - 23h30: Canadá x Líbia

Darlan durante jogo entre Brasil e Eslovênia pela VNL 2025 no Maracanãzinho (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)
Brasil tem caminho "fácil" até a final do Mundial

A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.

O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.

Confira os grupos do Mundial de Vôlei 2025:

  1. Grupo A: Filipinas, Tunísia, Egito e Irã
  2. Grupo B: Polônia, Holanda, Catar e Romênia
  3. Grupo C: França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul
  4. Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia
  5. Grupo E: Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile
  6. Grupo F: Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia
  7. Grupo G: Japão, Canadá, Turquia e Líbia
  8. Grupo H: Brasil, Sérvia, República Tcheca e China

