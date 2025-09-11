Mundial de vôlei: horário e onde assistir a 1° rodada classificatória
Brasil faz parte do Grupo H
O Mundial de vôlei masculino começa nesta sexta-feira (12) e vai até o dia 28 de setembro, nas Filipinas. O Brasil estreia neste domingo (14), contra a China, mas outras seleções já entram em quadra na sexta-feira para a primeira fase classificatória. Todos os confrontos terão transmissão do Sportv ou da VBTV (streaming).
Veja os jogos desta sexta
- 12/09 - 7h: Filipinas x Tunísia
- 12/09 - 23h: Estados Unidos x Colômbia
- 12/09 - 23h30: Canadá x Líbia
Brasil tem caminho "fácil" até a final do Mundial
A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.
O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.
Confira os grupos do Mundial de Vôlei 2025:
- Grupo A: Filipinas, Tunísia, Egito e Irã
- Grupo B: Polônia, Holanda, Catar e Romênia
- Grupo C: França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul
- Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia
- Grupo E: Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile
- Grupo F: Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia
- Grupo G: Japão, Canadá, Turquia e Líbia
- Grupo H: Brasil, Sérvia, República Tcheca e China
