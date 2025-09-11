As atletas Mayra Souza e Ana Flávia Galvão, ponteira e levantadora, respectivamente, tiveram o hotel onde estavam hospedadas na cidade de Pokhara, no Nepal, invadido durante os protestos que eclodiram no país asiático na última terça-feira (9). Ambas disputavam uma competição de vôlei pelo Karnali Yashvis e fugiram às pressas do prédio, sendo transferidas para outro hotel. Ainda não há previsão de quando poderão retornar ao Brasil.

– Foi muito desesperador. Dava para ouvir barulhos de pessoas gritando, coisas quebrando e estrondos mesmo quando já estávamos escondidas na mata – relatou Ana Flávia ao ge.

Jogadoras na competição

Para a disputa da segunda edição da Everest Women's Volleyball League, Ana Flávia e Mayra Souza chegaram ao Nepal em 1º de setembro. Uma nova rodada da competição estava agendada para esta terça-feira, mas foi cancelada devido aos protestos.

As brasileiras e suas companheiras de time foram levadas para outra instalação em Pokhara, mais afastada dos conflitos. Agora, aguardam uma definição sobre o fim das manifestações para saber quando poderão voltar para casa.

Incêndio em supermercado durante protestos no Nepal (Foto: Reprodução/Prabin Ranabhat/AFP)

Motivo dos protestos

Redes sociais como Facebook e Instagram estão temporariamente bloqueadas por decisão do governo, imposta na semana passada. O bloqueio não foi bem recebido por parte da população nepalesa, na qual cerca de 90% usa internet, que iniciou os protestos com o slogan "bloqueiem a corrupção, não as redes sociais".

Manifestantes ocuparam o conjunto do Parlamento nepalês e incendiaram a sede do legislativo e as casas dos ministros. O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, renunciou ao cargo em meio à intensificação dos protestos populares contra o governo.

