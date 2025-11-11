Mundial de Vôlei de Praia feminino conta com grandes nomes; confira

Em busca de ampliar a hegemonia no Mundial de Vôlei de Praia, o Brasil terá que superar grandes duplas do cenário internacional na disputa. A 15ª edição do campeonato tem início nesta quinta-feira (13) e vai até o dia 23 de novembro, na cidade de Adelaide, na Austrália.

Entre as 48 duplas femininas, há equipes ascendentes no Circuito Mundial e outras bem consolidadas, além das atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia. Confira com o Lance! os principais nomes do naipe feminino.

Nuss e Brasher - Estados Unidos

A dupla americana é a mais constante da atual temporada. Nuss e Brasher disputaram sete etapas do Elite 16, a principal categoria do Circuito Mundial, e saíram vencedoras em três (Brasília, Gstaad e Newport Beach). Além disso, têm uma prata e um bronze.

Nuss e Brasher em ação no Circuito Mundial (Foto: Volleyball World)

Carol e Rebecca - Brasil

As veteranas do vôlei de praia figuram no Top-2 do ranking mundial. Neste temporada, a dupla brasileira, assim como a americana, faturou três ouros no Circuito Mundial, incluindo um título em casa, no Rio de Janeiro. Na ocasião, venceram Thamela e Vic em uma final 100% brasileira. Em Brasília, Carol e Rebecca foram medalha de prata.

Carol e Rebecca comemoram vitória no Elite 16 (Foto: Amadeus Galiotto)

Melissa e Brandie - Canadá

As canadenses são as atuais vice-campeãs olímpicas, após perderem na decisão para as brasileiras Ana Patrícia e Duda. Nesta temporada, Melissa e Brandie foram campeãs da etapa do Elite 16 de Montreal, em agosto. Poucos meses depois, se mudaram para o Rio de Janeiro, onde vivem desde então, sendo treinadas pelo técnico brasileiro Rico de Freitas.

Melissa e Brandie na etapa de Saquarema do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Thamela e Victoria - Brasil

A dupla é o Brasil no topo do mundo e, portanto, forte candidata ao título do Mundial de Vôlei de Praia. Thamela e Vic se juntaram em junho de 2024 e rapidamente ascenderam ao número 1 do ranking mundial. Nesta temporada, as brasileiras acumulam dois ouros e duas pratas no Circuito.

Thamela e Victoria no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)

Müller e Tillmann - Alemanha

Um ouro, uma prata e dois bronzes são as conquistas de Müller e Tillmann nas etapas do Elite 16 deste ano. Com estes resultados, as alemãs figuram como a dupla número 4 do mundo. As atletas chegam embaladas após subirem ao lugar mais alto do pódio na etapa da Cidade do Cabo, a última antes da disputa do Mundial.

Müller e Tillmann foram campeãs da etapa da Cidade do Cabo (Foto: Volleyball World)

Duda e Ana Patrícia - Brasil

As campeãs olímpicas passam por um 2025 conturbado, já que ficaram meses afastadas por lesão. Mesmo assim, demonstram a garra do povo brasileiro e chegam ao Mundial de Vôlei de Praia na oitava posição do ranking. Este ano, subiram ao pódio do Elite 16 em cinco oportunidades, todas no terceiro lugar. Duda e Ana Patrícia vão em busca do bicampeonato do torneio, após o título em 2022.