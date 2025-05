Hugo Calderano garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa, em Macau, na China, ao vencer o nigeriano Quadri Aruna nesta quinta-feira (22) por 4 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6. Dominante do início ao fim, o brasileiro impôs um ritmo forte, soube reagir nos momentos de pressão e fechou a partida com autoridade, consolidando mais uma grande atuação no circuito internacional.

Calderano começou em alto nível e, mesmo após sair atrás no primeiro ponto, controlou rapidamente o ritmo do jogo. Com ataques precisos e forte desempenho no saque adversário, fechou as três primeiras parciais por 11 a 4. No quarto set, mesmo com um breve momento de reação de Aruna, o brasileiro virou, abriu cinco pontos de vantagem e encerrou a partida com um 11 a 6. Com o triunfo, Hugo segue firme na briga por mais um título no circuito mundial.

Como foi a partida entre Hugo Calderano e Quadri Aruna?

Hugo Calderano dominou toda a partida (Foto: Divulgação/ITTF)

Aruna começou abrindo 1 a 0 no primeiro set, mas Calderano logo se recuperou dos golpes rápidos e assumiu o controle, abrindo uma vantagem de seis pontos. O brasileiro fechou a primeira parcial com tranquilidade: 11 a 4.

No segundo set, Calderano manteve o mesmo ritmo. Apesar de errar uma devolução e ver Quadri abrir três pontos de vantagem, o brasileiro reagiu rapidamente, retomou o controle da partida e venceu novamente por 11 a 4.

Sem dar chances ao nigeriano, Calderano iniciou o terceiro set de forma avassaladora. Com uma média de pontos impressionante e nove pontos conquistados no saque adversário, Hugo se defendeu bem das investidas de Aruna e fechou a parcial, mais uma vez, por 11 a 4.

Hugo manteve o ritmo e começou melhor também no quarto set. Naquele momento, Calderano somava 33 pontos ganhos contra apenas 12 de Aruna. Apesar de o nigeriano ter assumido a liderança por um breve período, o brasileiro reagiu, virou o placar e abriu uma vantagem de cinco pontos. Com autoridade, venceu a parcial por 11 a 6 e fechou a partida em 4 sets a 0, garantindo a classificação para as quartas de final.

