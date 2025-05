Hugo Calderano segue vivo na busca por mais uma conquista importante no tênis de mesa. Nesta quarta-feira (21), em partida válida pela terceira fase do Mundial de tênis de mesa, em Doha, no Catar, o carioca venceu o cazaque Kirill Gerassimenko de virada por 4 a 2, com parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7 e garantiu a classificação para as oitavas de final.

Foi a terceira vez que os mesatenistas se encontraram em competições oficiais, com vantagem para o brasileiro, que já havia superado Gerassimenko pelo WTT Champions Frankfurt, em 2024, e pelo Aberto do Kuwait Sub-21, em 2016.

Calderano chegou à terceira rodada do Mundial após eliminar o mexicano Rogelio Castro na estreia e o tunisiano Wassim Essid, na segunda rodada, sem dificuldades. Aos 28 anos, o número 3 do mundo disputa sua sétima edição do Mundial de tênis de mesa.

Garantido na próxima fase, Hugo Calderano agora enfrenta o nigeriano Quadri Aruna, npumero 31 do mundo, que eliminou o brasileiro Vitor Ishiy na estreia do Mundial. O horário da partida ainda será divulgado pela World Table Tennis (WTT).

Hugo Calderano vai às oitavas do Mundial de Doha (Foto: Divulgação/WTT)

Como foi o jogo

Hugo Calderano começou a partida pressionado e perdeu os dois primeiros sets por 11/9. Porém, o brasileiro não desistiu e deu o troco nas duas parciais seguintes, vencendo por 11/5 e 12/10. A virada veio no quinto set. Mesmo com o cazaque saindo em vantagem no placar, Calderano manteve a confiança e fechou a parcial por 11/9.

Seguro e bem fisicamente, o brasileiro dominou o set decisivo e teve pouca dificuldade para fechar a parcial por 11/7, garantindo a classificação para as oitavas de final.

O Mundial de tênis de mesa

Quase centenário, realizado desde 1926, o Mundial de tênis de mesa é a principal competição da modalidade, disputado em formato de mata-mata em todas as fases. Em 2025, o torneio conta com disputas no simples masculino e feminino, em duplas de cada gênero, além de duplas mistas.