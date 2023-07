Conhecida como "O perigo e a perfeição andam lado a lado", as ondas de Teahupoo ganham forma, força e perigo no pico, fazendo com que a praia seja um dos destinos mais mortais para os amantes do surfe. Um exemplo disso é a morte do surfista Briece Taerea, apanhado por uma onda de 4,5 metros, em 2000.