A surfista Sophia Medina, de apenas 18 anos, é irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, mas traça como meta construir a própria história vitoriosa no surfe. Atualmente, ela compete no Challenger Series, divisão de acesso ao Championship Tour (CT) da WSL (Liga Mundial de Surf). Em entrevista ao Lance!, que vai ao ar completa nesta quinta-feira (24), a jovem atleta falou sobre a motivação em continuar o legado do irmão na modalidade.