O surfista Italo Ferreira está fora da temporada da WSL depois de uma lesão no joelho e fica fora da disputa do título. O brasileiro teve uma entorse no joelho direito, na bateria contra Ian Gentil nesta terça-feira (19), na repescagem em Jeffrey's Bay. Sendo assim, o potiguar ficará fora da etapa do Taiti, a última antes da WSL finals.