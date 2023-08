Laura Pigossi , que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, que deu salto de 24 posições após seu maior título, no W60 de Feira de Santana (BA), estreou com o pé direito, nesta terça-feira, no ENGIE Open - ITF W80 de Brasília (DF), evento no piso duro, com premiação de US$ 80 mil.