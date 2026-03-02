São Paulo recebe Mundial de Skate e consagra história de resistência no esporte

Hoje, São Paulo é o coração do skate mundial e a casa de estrelas como a jovem Rayssa Leal. Mas quem vê as manobras no Parque Ibirapuera não imagina que, há 30 anos, andar de skate ali era caso de polícia. Em 2026, a capital recebe o Mundial de Skate e se consolida entre as potências mundiais do esporte.

Em 1988, o então prefeito Jânio Quadros proibiu a circulação de skatistas nos arredores do Parque Ibirapuera, onde funcionava a sede da prefeitura na época. A regra acabou escalonando para a proibição total na cidade. O argumento era de que os praticantes incomodavam os funcionários e frequentadores do parque durante a semana. A repressão foi severa, e a Polícia Militar chegou a confiscar diversos skates.

Felizmente, a restrição durou pouco e foi revogada em 1989 pela prefeita Luiza Erundina, que devolveu o espaço público aos esportistas. Nas últimas três décadas, São Paulo deu um salto: são mais de 120 pistas públicas construídas e um volume massivo de investimento público e privado para impulsionar a modalidade.

A primeira vez que São Paulo sediou um torneio internacional de skate foi justamente naquele conturbado ano de 1988, com o Sea Club Overall Skate Show. Realizado no Ginásio do Ibirapuera, o evento trouxe lendas como Tony Hawk e Lance Mountain, marcando o início da era profissional do skate no Brasil.

Primeiro Mundial de Skate em SP

Após muitos altos e baixos, a relação entre o skate e São Paulo parece ter finalmente se estabilizado. A capital paulista vai sediar, entre os dias 1 e 8 de março, o Campeonato Mundial de Skate, nas modalidades street e park, no Parque Cândido Portinari.

Originalmente, a competição estava marcada para setembro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos, mas foi cancelada em julho. Na ocasião, a World Skate informou, por meio de documento, que "o anfitrião não cumpriu com as condições gerais e os requisitos fundamentais para a organização do evento".