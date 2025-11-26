Chama olímpica de Milão-Cortina 2026 é acesa na Grécia
A chama chegará em Roma no dia 4 de dezembro
Foi dada a largada para os Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026. A chama olímpica foi acesa no Templo de Hera, em Olímpia, na Grécia, nesta quarta-feira (26), em uma cerimônia tradicional que marca o início da contagem regressiva de 72 dias para a abertura das competições na Itália.
O ritual milenar, realizado no local que foi palco dos Jogos na Antiguidade e mantido desde 1936, simboliza a conexão histórica entre os Jogos da Era Moderna e os da Antiguidade. Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), a cerimônia segue um protocolo específico: uma sacerdotisa invoca o deus Apolo diante do Templo de Hera, capturando os raios solares com um espelho parabólico para acender a chama. O fogo representa a pureza, a paz e a continuidade do espírito olímpico.
Grandes nomes na cerimônia
O revezamento da tocha começou com o remador grego Petros Gaidatzis, medalhista de bronze nos Jogos de Paris 2024. Em seguida, o ex-ginasta Dimosthenis Tabakos, atual presidente da Academia Olímpica Helênica e ganhador de ouro em Atenas 2004 e prata em Sydney 2000 nas argolas, participou da condução. Outros atletas, como os remadores Nikolaos Skiathitis, Ioannis Tsilis e Stergios Papachristos, e a vice-campeã olímpica de polo aquático Katerina Ikonomopoulou, também carregaram o símbolo.
A chama chegará a Roma, capital da Itália, em 4 de dezembro. Dois dias depois, iniciará um tour de 63 dias pelo território italiano até a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. O sítio arqueológico de Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos, é dedicado ao deus Zeus e sediou competições por mais de mil anos na Antiguidade, desde sua fundação no século VIII a.C.
A partir de agora, a flama segue seu trajeto internacional até a Itália, onde passará por diversas cidades antes de Milão-Cortina 2026.
