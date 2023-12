No "main round", as seleções enfrentam apenas as equipes com as quais não duelaram na fase anterior, ou seja, o Brasil encara Holanda, República Tcheca e Argentina. A pontuação obtida contra as adversárias que também se classificaram ainda é contabilizada. A Seleção Brasileira venceu Cazaquistão e Ucrânia, mas perdeu para a Espanha. Portanto, a vitória contra Cazaquistão é desconsiderada. Dessa forma, as comandadas de Cristiano Rocha chegam à nova fase de grupos com apenas dois pontos.