Para o início do Mundial, as 32 seleções foram divididas em grupos de quatro equipes. O Brasil foi o 2º colocado do Grupo G, avançando para a próxima fase ao lado de Espanha (1º) e Cazaquistão (3º). Na etapa seguinte, as três classificadas formam uma nova chave com as três melhores equipes do Grupo H, que conta com Holanda, República Tcheca, Argentina e Congo.