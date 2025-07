Mundial de Singapura: Brasileiro conduz Espanha ao ouro no polo aquático

A seleção brasileira de polo aquático encerrou sua participação no Mundial de Singapura na última terça-feira (22), com o 12º lugar, mas teve um representante do país no lugar mais alto do pódio da modalidade. Felipe Perrone, capitão do Brasil nos Jogos do Rio 2016, defendeu a seleção europeia na competição e anotou o gol da vitória por 15 a 13 sobre a Hungria, que levou à conquista do título, o quarto da história do país.

— Foi como um filme. Eu não conseguia acreditar, acho que nem os melhores filmes são tão bem organizados assim - com o último gol, vencer o Mundial. Estou muito feliz e orgulhoso do time - declarou Perrone, à World Aquatics.

A conquista se tornou ainda mais especial por se tratar da despedida de Felipe Perrone do esporte. Aos 39 anos, o atleta, que tem cidadania brasileira e espanhola, se aposenta das piscinas após o Mundial de Singapura, no qual atuou como o jogador mais velho. Perrone foi jogar na Espanha aos 17 anos e é bicampeão mundial com a seleção europeia, além de ter sido eleito em 2022 como o melhor jogador de polo aquático do mundo.

— Eu passei as últimas semanas, dias, meses tentando controlar minhas emoções, porque foi difícil. A gente ia jogar a final, eu não podia chorar pensando que era o último treinamento, a última vez que eu estou com esses caras, porque é alto nível, você precisa controlar suas emoções. Mas aquele foi o momento (do gol) em que realmente liberei e consegui aproveitar o momento - contou o jogador.

Natural do Rio de Janeiro, Felipe Perrone também soma algumas conquistas pelas cores do Brasil, com uma medalha de bronze da Liga Mundial de 2015 e duas medalhas de prata em Jogos Pan-Americanos. O Mundial de Singapura foi o 14º disputado por Perrone.

Espanha conquistou seu quarto título na história (Foto: World Aquatics)

Brasil no Mundial de Singapura

A campanha da Seleção Brasileira de polo aquático no Mundial de Singapura acabou na manhã da última terça-feira (22). Após derrota por 16 a 11 para o Canadá, o Brasil encerrou a competição com o 12º lugar na classificação geral.

Com fim da campanha em Singapura, o Brasil repetiu o resultado do Mundial de 2017, em Budapeste, quando também ficou com a 12ª colocação. O melhor resultado da Seleção no campeonato aconteceu em 2015, no Mundial de Kazan, com um 10º lugar.