Contas são banidas após vídeo polêmico de LeBron James; entenda

A equipe jurídica de LeBron James, um dos maiores jogadores da história da NBA, tomou medidas legais contra uma série de contas no Instagram que estavam criando e disseminando vídeos gerados por inteligência artificial (IA) que retratavam o jogador grávido. As contas, que rapidamente ganharam visualização pelo conteúdo, foram banidas da plataforma após as notificações extrajudiciais serem emitidas.

LeBron James na partida entre Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies pela NBA (Foto: Ronald Martinez / AFP)

Os advogados de LeBron James enviaram notificações de "cessar e desistir" aos criadores do conteúdo.

Os vídeos mostravam o astro do Los Angeles Lakers em diversas situações cotidianas, mas com a imagem alterada para parecer que ele estava grávido. O conteúdo se espalhou de forma viral, gerando milhões de visualizações e uma onda de debates sobre os limites da IA e o uso da imagem de figuras públicas.

Ex-campeão da NBA faz denúncia grave contra LeBron James

O ex-jogador e All-Star, Jeff Teague, afirmou em seu podcast que LeBron James, um dos maiores jogadores da história da NBA, fez uso drogas para se beneficiar durante sua passagem histórica pelo Miami Heat, entre 2010 e 2014.

Durante seu podcast, Club520, o ex-jogador do Milwaukee Bucks, Jeff Teague afirmou que LeBron James praticava o uso de esteroides na sua época de Miami Heat.

Apesar da acusação de Jeff Teague, LeBron James nunca ficou 3 semanas fora na sua época no Heat. Ele perdeu apenas 17 de 292 jogos durante sua passagem pela equipe de Miami.

Não é a primeira vez que o "Rei" foi acusado de usar subtâncias ilícitas. Em 2023 o ex-lutador, Chael Sonnen também fez uma acusação contra LeBron James durante um podcast. O ex-lutador do UFC, não apenas especificou o tipo de produto que o astro da NBA teria utilizado, como afirmou que tinha essa informação por supostamente compartilhar o mesmo fornecedor que o jogador de basquete.