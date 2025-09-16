Mundial de atletismo: barreiristas brasileiros param na semifinal

Na manhã desta terça-feira (16), já noite em Tóquio, no Japão, os brasileiros entraram em ação no Estádio Nacional pelo Mundial de Atletismo, mas não conseguiram bons resultados. Nos 110m com barreiras, os semifinalistas Thiago Ornelas e Eduardo de Deus não avançaram à decisão. O país também teve representantes nas eliminatórias do salto triplo feminino e dos 800m masculino.

continua após a publicidade

➡️Exclusivo: Viviane Lyra revela percalços no caminho ao Mundial de Atletismo

Em sua estreia em mundiais, Thiago Ornelas, de 21 anos, foi o sétimo colocado de sua bateria na semifinal, mas concluiu a prova em 13s58, tempo acima dos 13s52 registrados nas classificatórias. Mais experiente, Eduardo de Deus, que disputa seu quarto mundial, competiu na segunda bateria, mas também não conseguiu repetir o tempo apresentado nas eliminatórias. Com 13s91, ele foi o último colocado de sua bateria e também não avançou à decisão.

Nos 800m, Eduardo Ribeiro competiu na última bateria e também não passou de fase. O brasileiro concluiu a prova na última colocação, com tempo de 1m50s40, insuficiente para garantir a classificação.

continua após a publicidade

Eliminação no salto triplo

Duas brasileiras competiram no salto triplo, mas também não passaram das eliminatórias. Regiclécia Cândido não fez uma boa competição e queimou suas três chances de salto. Já Gabriele Santos atingiu a marca de 13,54m em seu melhor salto, marca que a colocou apenas como a 28ª colocada, longe da zona de classificação. Apenas as 12 melhores ou as primeiras que atingissem a distância de 14,35m seriam classificadas.

Gabriele Santos durante as eliminatórias do salto triplo (Foto: Antonin THUILLIER / AFP)

➡️Exclusivo: finalista mundial, Juliana Campos revela mudanças e relação com Fabiana Murer

Calendário do Mundial de Atletismo

Principal competição da temporada, o Mundial de Atletismo reúne as maiores estrelas do esporte no palco que já recebeu os Jogos Olímpicos. Os brasileiros voltam a competir nesta quarta-feira (17), com alguns de seus principais destaques: Alison dos Santos e Matheus Lima, nas semifinais dos 400m com barreiras, e Luiz Maurício, nas eliminatórias do lançamento de dardo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico