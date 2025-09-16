Bernardinho fala sobre desempenho do Brasil no Mundial: ‘Brilhante’

O técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino, Bernardinho, elogiou o desempenho da equipe e apontou destaques individuais na vitória do Brasil sobre a república Tchéquia, na última terça (15), por 3 sets a 0, nas parciais 25/11, 25/22, 25/18.

— A Tchéquia tinha feito uma ótima partida contra a Sérvia, um time bem preparado, rodado e experiente sobre o qual tínhamos pouco conhecimento. Acho que o time foi brilhante na execução daquilo que foi planejado. Mais do que isso, individualmente, foram muito bem. Lucarelli voltou a crescer fisicamente e a sacar com pressão. O sistema funcionou muito bem; o segundo set foi mais duro, o que é normal, mas conseguimos controlar e dominar o jogo — comentou Bernardinho.

Os brasileiros foram superiores em todos os fundamentos da partida. No ataque, foram 41 pontos contra 30 dos tchecos. O Brasil também se destacou no bloqueio e no saque, com oito pontos de bloqueio contra cinco dos adversários e cinco aces contra apenas dois.

Os maiores pontuadores foram os ponteiros Vasina, com 14 pontos, e o destaque brasileiro até o momento, Arthur Bento, com 11 pontos.

Relembre como foi o jogo do Brasil

1º Set (Brasil 25 x 11 Tchéquia): Um verdadeiro atropelo. A Seleção Brasileira começou a partida de forma avassaladora, impondo um ritmo fortíssimo no saque que desmontou a recepção tcheca. Com o passe na mão, o ataque fluiu com naturalidade e o time abriu uma vantagem elástica, fechando o set com extrema autoridade e sem dar qualquer chance ao adversário.

2º Set (Brasil 25 x 22 Tchéquia): O cenário mudou completamente. A Tchéquia voltou para o jogo, ajustou seu saque e equilibrou a partida. O set foi disputado ponto a ponto, com os europeus mostrando a força que os fez vencer a Sérvia. No entanto, na reta final, a experiência e a maior qualidade técnica do Brasil prevaleceram, com jogadores como Lucarelli e Judson sendo decisivos para fechar a parcial mais difícil do jogo.

3º Set (Brasil 25 x 18 Tchéquia): Após o susto no set anterior, o Brasil retomou as rédeas da partida e não deu mais brechas. Com a recepção funcionando em altíssimo nível novamente e o ataque sendo bem distribuído, a equipe controlou o placar do início ao fim. Sem dificuldades, a Seleção administrou a vantagem e fechou o set e o jogo, garantindo a vitória por 3 a 0.