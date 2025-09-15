Ao garantir a classificação para a final do salto com vara no Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, sem cometer erros, Juliana Campos conquistou um feito histórico: se tornou a primeira brasileira a disputar uma final deste nível desde Fabiana Murer, em 2015, no Mundial de Pequim. Em entrevista exclusiva concedida ao Lance!, a atleta revelou as mudanças de estratégia feitas para esta temporada e falou de sua relação com a referência do esporte.

Em 2025, Juliana vive sua melhor temporada da carreira, melhorando sua marca pessoal cinco vezes. Ela iniciou o ano com marca de 4,63m, no início de junho, e chegou aos 4,76m no mês seguinte, durante meeting na Itália. Neste ano, a brasileira passou a treinar no país europeu, com o técnico Marco Chiarello, que treinou a italiana Elisa Molinarolo, sexta colocada na final dos Jogos Olímpicos de Paris.

— Foi um ano muito especial, estou muito contente principalmente com a consistência dos meus resultados, isso era uma coisa que vinha faltando nos últimos anos e foi uma coisa que eu quis buscar pra esse ano. Confesso que no começo do ano eu não estava esperando todos esses resultados que vieram. Fiquei muito feliz quando ele (Marco Chiarello) ficou empolgado com a possibilidade de me treinar, assim como a Elisa. Na mudança de técnico a gente sabe que tem um período de adaptação, então eu fiquei muito feliz que tudo isso aconteceu muito rápido - declarou.

Juliana Campos também precisou enfrentar um início tardio de temporada, já que, em recuperação de uma fratura do osso navicular, no pé, sofrida durante as Olimpíadas de Paris, começou a treinar apenas no final de janeiro.

— O período de adaptação acabou sendo muito curto, a gente sabia dos nossos objetivos de fazer uma temporada mais constante, mas a gente não sabia onde a gente podia chegar. Os resultados vieram rápido, então a gente tá com uma expectativa boa para os próximos anos também. Em relação às mudanças técnicas, a gente conseguiu evoluir no meu salto, mas principalmente o que a gente quis trabalhar foi a minha confiança e aí finalmente eu pude ter resultados elevados por mais competições, foi bem impactante todo esse trabalho que a gente vem fazendo - avaliou.

Juliana Campos vive a melhor temporada da carreira (Foto: Pawel Kopczynski / POOL / AFP)

Relação com Fabiana Murer

Ao longo desta temporada, Juliana Campos atingiu marcas que haviam sido atingidas pela última vez pela campeã mundial Fabiana Murer, principal referência da modalidade no país. As duas estreitaram uma relação importante e foram companheiras de treino. Enquanto treinava no Brasil, Juliana chegou a utilizar as varas de Fabiana.

— Eu fico muito feliz por estar chegando perto dos resultados da Fabiana, ainda falta muito pra chegar no nível dela, eu sempre falo que ela é uma atleta que não deixou o sarrafo baixo, foi realmente uma atleta espetacular, de resultados muito expressivos. Eu não tenho certeza se as pessoas conseguem ter a dimensão de tudo que ela conquistou, de onde ela chegou praticamente do zero, porque a gente ainda não era uma potência do salto com vara. Sem esse tipo de experiência, esse tipo de contato, eu não imaginasse onde o salto com vara poderia me levar - finalizou.

