Exclusivo: Viviane Lyra revela percalços no caminho ao Mundial de Atletismo

Uma das integrantes mais experientes da seleção de marcha atlética que viajou a Tóquio para o Mundial de Atletismo, Viviane Lyra não teve um caminho fácil até o principal compromisso da temporada. Campeã sul-americana e do Troféu Brasil de atletismo, a marchadora contou, em entrevista exclusiva ao Lance!, sobre os desafios que enfrentou na temporada.

— Tive algumas pequenas dores e lesões no joelho e precisei abdicar da minha vaga na seleção para defender o Brasil na Copa Pan-Americana de marcha atlética na Colômbia, em maio, dores que também afetaram minha performance na etapa do Challenge em La Coruña, apesar de ter sido uma marca relativamente boa, a prova foi bem diferente do esperado. Mas acredito que estes momentos difíceis ensinam lições e fortalecem nossa resiliência - disse Viviane.

Antes do Troféu Brasil, que aconteceu na capital paulista, no dia 31 de julho, Viviane Lyra sofreu com um mal-estar, cuja causa não foi identificada pelos médicos. Mesmo assim, competiu e conquistou a medalha de ouro e seu melhor tempo em pista na temporada.

— Após a recuperação do joelho, comecei a preparação para a segunda etapa da temporada e foram semanas bem complicadas. Não identificamos ao certo o que ocorreu, porém na última semana estava com antibióticos, por orientação médica, e tive o voo para o Brasil atrasado em um dia. Cheguei um dia antes da prova, sem saber como meu corpo reagiria diante de uma preparação tão conturbada - disse.

Viviane Lyra se superou para competir no Troféu Brasil (Foto: Gustavo Alves/ CBAt)

Mundial e marcha atlética no Brasil

A seleção brasileira levou a Tóquio, para a disputa do Mundial de Atletismo, uma equipe completa da marcha atlética, com três homens e cinco mulheres para competir nos 20km e 35 km, nos dois gêneros. Na abertura da competição, na última sexta-feira (12), Viviane terminou na 13ª colocação dos 35km, enquanto Caio Bonfim faturou a medalha de prata. Os dois ainda voltam a competir pelos 20km.

A marchadora de 32 anos nota uma mudança no contexto da modalidade no Brasil, impulsionada principalmente pelos últimos resultados, incluindo a conquista da medalha olímpica por Caio Bonfim. Segundo Viviane, as pessoas têm demonstrado maior interesse para conhecer e praticar o esporte, desde a base.

— Quando iniciei na marcha, aos 12 anos, não tive essa oportunidade e migrei para a corrida, mas o coração sempre querendo voltar a marchar. Ver que hoje é possível incentivar o aluno/atleta desde a base, é muito gratificante pra mim. As pessoas estão vendo a marcha com mais respeito, admiração e interesse. Muitas pessoas me perguntam sobre os benefícios e como podem iniciar treinos na marcha. Acredito que todo esse legado que vem sendo construído ao longo dos anos trará ótimos frutos, não somente neste ciclo olímpico que se iniciou mas em muitos outros que virão - finalizou.

