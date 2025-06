Mundial da Kings League: quando serão os próximos jogos dos times brasileiros?

Os times brasileiros começaram bem no Mundial da Kings League e seguem com boas chances de classificação para os playoffs do torneio internacional. Disputada em Paris, na França, a competição reúne equipes de diversos países, com regras inovadoras e muito entretenimento.

Na primeira rodada, Desimpedidos Goti, Fluxo, FURIA e Dendele venceram e avançaram para a chave dos vencedores. No entanto, na segunda rodada, o Desimpedidos acabou sofrendo sua primeira derrota ao ser superado pelo FC Persas.

Agora, os demais representantes brasileiros se preparam para seus próximos desafios, que podem encaminhar a vaga para a fase eliminatória.

📅 Próximos jogos dos brasileiros na KWC Clubs

✅ Fluxo – enfrenta o Panam All-Starz (França), quinta-feira (5), às 17h

✅ Dendele – encara o F2R (França), sexta-feira (6), às 17h

✅ FURIA – joga contra o Jijantes FC (Espanha), sábado (7), às 17h

O Desimpedidos Goti, após a derrota na segunda rodada, agora aguarda o sorteio e definição de seu próximo adversário para tentar seguir vivo na competição.

🏆 Como funciona o formato da KWC Clubs?

A competição conta com 40 partidas antes dos playoffs.

antes dos playoffs. Com duas vitórias , a equipe já se classifica para o mata-mata.

, a equipe já se classifica para o mata-mata. Quem sofrer duas derrotas terá que disputar a Last Chance , uma repescagem decisiva.

terá que disputar a , uma repescagem decisiva. A partir daí, seguem as etapas de oitavas de final, quartas, semifinais e a grande decisão.

A final será realizada na La Défense Arena, no dia 14 de junho, com show confirmado do rapper congolês Gims, presidente do Zaytouna FC, também participante do torneio.

⚽ O que é a Kings League?

Idealizada por Gerard Piqué e parceiros, a Kings League é um projeto inovador que combina futebol de 7 com entretenimento digital. O torneio mistura atletas amadores, ex-jogadores e influenciadores, adotando regras peculiares — como carta secreta, pênaltis em movimento e cronômetro corrido — para criar partidas mais dinâmicas e envolventes.

Com edições já realizadas na Espanha, México e Brasil, a liga ganhou força como fenômeno entre o público jovem, alcançando milhões de visualizações em transmissões ao vivo.