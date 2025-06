Quando a solidariedade entra em campo, todo mundo vence

Pedro Werneck, colunista convidado*

Responsabilidade social não é apenas um dever das Organizações da Sociedade Civil - OSC, do governo ou das grandes empresas. Ela é de todos nós. Cada atitude — por menor que pareça — pode ser o passe que muda o jogo de alguém. Seja apoiando uma causa, compartilhando conhecimento ou doando seu tempo e sua escuta, você também pode ser protagonista dessa partida.

Simples conjugações — como a união de uma bola, uma ideia e um propósito — têm o poder de transformar realidades. Realidades de muitas pessoas que só precisam de uma oportunidade para viver com dignidade.

Ao longo desta coluna, vou contar histórias reais de transformação, apresentar iniciativas inspiradoras e compartilhar dicas práticas sobre como cada um pode fazer a sua parte.

Hoje, quero apresentar o Prêmio Isabel Salgado, criado para dar visibilidade a projetos sociais e incentivar o engajamento de atletas e ex-atletas na transformação da sociedade.

Essa iniciativa é uma homenagem a Maria Isabel Salgado, a inesquecível Isabel do Vôlei, uma das atletas mais marcantes da história do esporte brasileiro. Isabel se destacou não só dentro das quadras, mas também pelo seu compromisso com causas sociais. Ela acreditava no papel do esporte como agente de transformação e sempre buscou aproximar o voleibol de temas sociais relevantes.

Para honrar esse legado, Maria Clara Salgado, filha de Isabel, idealizadora e gestora executiva do projeto, convidou o Instituto da Criança para colaborar na realização desse prêmio inédito.

Prêmio reafirma o esporte como instrumento de mudança

Para nós, do Instituto da Criança, é uma honra estar na gestão operacional e social dessa iniciativa — desde sua concepção até a estruturação da premiação de impacto social.

O prêmio tem como objetivos fortalecer iniciativas sociais já existentes, inspirar a formação de novas lideranças e projetos, especialmente aqueles conduzidos por atletas e ex-atletas, reafirmar o esporte como instrumento de mudança, incentivar pessoas a se reconhecerem como protagonistas sociais e mapear iniciativas esportivas com impacto social em todo o Brasil.

Trata-se de um prêmio com credibilidade, inovação e enorme capacidade mobilizadora, conectando atletas, ex-atletas e empreendedores sociais em uma grande rede de transformação.

Chegamos ao final da primeira edição no dia 6 de maio, com uma cerimônia emocionante realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro. Na ocasião, projetos sociais esportivos de vôlei foram reconhecidos e receberam aportes financeiros, a título de prêmios, para seguir transformando vidas.

Mais de 250 inscrições foram analisadas e oito projetos e 16 pessoas, de todas as regiões do país, foram selecionados. Suas histórias de superação mostram o desafio de manter projetos sociais de base comunitária, muitas vezes sem recursos, e reforçam a importância do Prêmio Isabel Salgado para ampliar o impacto dessas iniciativas.

O esporte é uma força poderosa, capaz de abrir portas e criar oportunidades reais. Mais do que formar atletas profissionais, esses projetos ensinam valores fundamentais como respeito, disciplina, trabalho em equipe e convivência em um ambiente seguro. Eles também oferecem às famílias um espaço de confiança, onde podem deixar seus filhos enquanto trabalham — promovendo bem-estar e segurança.

Espaço da solidariedade

Vou continuar usando este espaço para falar de solidariedade. E te convido a fazer parte dessa transformação: apoie projetos sociais, seja solidário — isso volta para você.

Quando cada um faz a sua parte, caminhamos juntos rumo a um mundo mais justo e humano.

*Pedro Werneck, empreendedor e gestor social com 30 anos de experiência, é cofundador do Instituto da Criança e atua como articulador, conectando investidores a líderes sociais para promover o desenvolvimento de suas ações e instituições.