Mundial de Vôlei de Praia: saiba mais sobre as atletas do pódio 100% brasileiro

A edição de 2015 do Mundial de Vôlei de Praia foi histórica para o voleibol brasileiro. Para a alegria da torcida, o pódio feminino da competição, sediada na Holanda, foi inteiramente verde-amarelo. Esta foi a primeira vez que isso aconteceu na história do torneio. Agora, dez anos depois, às vésperas de mais uma edição do Mundial, o Lance! conta o destino das atletas que protagonizaram este feito inédito.

Na ocasião, Ágatha Rippel e Bárbara Seixas foram as grandes campeãs mundiais, com apenas um set perdido em todo o torneio. Na decisão, elas superaram Fernanda Berti e Taiana por 2 a 0 (21/18 e 22/20). Já o bronze ficou com Juliana e Maria Elisa, que venceram as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 1, em um jogo equilibrado.

Ágatha e Bárbara

A dupla se desfez após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, encerrando uma parceria de cinco anos e diversos títulos nacionais e internacionais. A partir daí, Ágatha passou a jogar com Duda Lisboa, fez uma pausa para gravidez em 2022, e retornou em 2023 ao lado de Rebecca. No fim do ano passado, a atleta, MVP do Mundial de 2015, se aposentou das quadras. Atualmente, aos 42 anos, Ágatha tem um Centro de Treinamento de vôlei de praia, comenta transmissões da modalidade na TV fechada e ministra palestras.

Após a dupla se desfazer, Bárbara jogou com Fernanda Berti e, em 2021, passou a atuar ao lado de Carol Solberg. Três anos depois, as atletas decidiram seguir caminhos diferentes, mas a vice-campeã olímpica e campeã mundial ainda não definiu a aposentadoria definitiva do voleibol. Aos 38 anos, Bárbara integra a Comissão de Atletas do Comitê Olímpicos Brasileiro (COB).

Ágatha e Bárbara Seixas foram campeãs mundiais na Holanda em 2015 (Foto: Divulgação/FIVB)

Fernanda Berti e Taiana Lima

A dupla vice-campeã mundial em 2015 se desfez logo após a disputa do campeonato. Com isso, Fernanda Berti começou a parceria com Bárbara Seixas, e Taiana, com Talita. Em 2020, as atletas passaram a jogar juntas de novo, após ambas não conseguirem classificação para as Olimpíadas de Tóquio.

Atualmente, Fernanda, aos 40 anos, se dedica principalmente à arte, com a criação de roupas. Já Taiana, com 41 anos, segue em ação no alto nível do voleibol. Ao lado de Talita, conquistou o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia de 2024.

Fernanda Berti e Taiana no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2020 (Foto: Divulgação/ Vôlei Brasil)

Juliana e Maria Elisa

Juliana e Maria Elisa anunciaram o fim da parceria no início de 2016, após o bronze no Mundial e três anos jogando juntas. Na ocasião, o time não se classificou para as Olimpíadas do Rio e passou por um ano conturbado devido a problemas pessoais. Com isso, Juliana passou a jogar ao lado de Taiana, e Maria Elisa, com Lili.

Em 2023, aos 39 anos, Maria Elisa pôs fim à sua carreira como profissional de vôlei de praia. Agora, se dedica ao seu Centro de Treinamento, comenta transmissões na TV fechada e divide a rotina com seus três filhos, além de ter focado nos estudos de Psicologia e Educação Física. Juliana, aos 42 anos, também se afastou das quadras, mas acompanha de perto as equipes do Brasil em viagens e competições.