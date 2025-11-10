Brasil é dono de marca imponente no Mundial de Vôlei de Praia; entenda

O Brasil chega à 15ª edição do Mundial de Vôlei de Praia com motivos de sobra para dar orgulho a sua torcida. O país figura como o maior campeão do torneio, totalizando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina. Este ano, o evento acontece entre os dias 14 e 23 de novembro, em Adelaide, na Austrália. É a oportunidade dos brasileiros provarem mais uma vez a sua hegemonia no esporte.

Entre as mulheres, foram 18 medalhas conquistadas. Já os representantes brasileiros somam 17. Este ano, o país terá sete duplas na disputa, em busca de aumentar a vantagem sobre os Estados Unidos, segundo colocado. Os norte-americanos acumulam 19 pódios, na soma dos dois naipes.

Duplas brasileiras campeãs no feminino

Logo no primeiro ano de realização do Mundial de Vôlei de Praia, em 1997, o título foi brasileiro, com Sandra Pires e Jackie Silva. A dupla, inclusive, conquistou o primeiro ouro feminino do Brasil na história das Olimpíadas, em Atlanta 1996. Nas duas edições seguintes do Mundial, as brasileiras Shelda Bede e Adriana Behar subiram ao lugar mais alto do pódio. Confira os outros ouros do país:

2011 - Larissa França e Juliana Silva

2015 - Ágatha e Bárbara

2022 - Duda e Ana Patrícia

Além das medalhas de ouro, o Brasil tem também seis pratas e seis bronzes na categoria feminina, totalizando 18 pódios. A edição de 2015 foi a mais especial para a delegação brasileira. Na ocasião, o pódio feminino foi todo verde-amarelo. Bárbara/Ágatha superaram Taiana/Fernanda na decisão, e o terceiro lugar ficou com Maria Elisa/Juliana.

Jackie Silva e Sandra Pires em ação (Foto: Reprodução)

Duplas brasileiras campeãs no masculino

Assim como no naipe feminino, no masculino o Brasil também saiu campeão na primeira edição do Mundial. Rogério e Guilherme formaram a dupla que levou o ouro. Em 1999, o lugar mais alto do pódio seguiu verde-amarelo; dessa vez, com José Loiola e Emanuel Rego. Confira os outros títulos do país:

2003 - Emanuel e Ricardo

2005 - Márcio e Fábio Luiz

2011 - Alison e Emanuel Rego

2015 - Alison e Bruno Schimidt

2017 - Evandro e André

Ao todo, a categoria masculina brasileira acumula 17 medalhas: sete ouros, cinco pratas e cinco bronzes.

Evandro e André foram campeões mundial em 2017 (Foto: Divulgação/FIVB)

