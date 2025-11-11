Veja as principais duplas do Mundial de Vôlei de Praia masculino 2025

O Mundial de Vôlei de praia reúne as melhores duplas do cenário internacional da modalidade. Este ano, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe a competição, que acontece entre os dias 13 e 23 de novembro. O torneio promete fortes disputas, e o Lance! traz as principais parcerias do ano que estarão em ação; confira!

Mol e Sørum - Noruega

A dupla chega ao Mundial de Vôlei de Praia como a primeira colocada no ranking mundial. Nesta temporada, Mol e Sørum foram campeões de três etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial. Além disso, acumulam um bronze e uma prata, mostrando que a equipe é presença constante em fases finais de torneios.

Na carreira, Mol e Sørum ainda conquistaram o ouro olímpico, em Tóquio 2020, e se consagraram campeões do Mundial na edição de 2022.

Mol e Sørum na etapa de Saquarema do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Boermans e De Groot - Holanda

Os holandeses, número 2 do ranking mundial, formam a dupla que mais subiu ao pódio durante o ano, ainda que apenas uma vez no lugar mais alto dele. Boermans e De Groot, no Elite 16, acumularam cinco bronzes e um ouro.

Boermans e De Groot em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Hölting Nilsson e Andersson - Suécia

Top-3 do ranking, a dupla sueca chega embalada ao Mundial de Vôlei de Praia, já que foi a grande campeã da última etapa do Elite 16, na Cidade do Cabo. Os suecos superaram Evandro e Arthur Lanci na final. No acumulado do ano, no Circuito Mundial, Hölting Nilsson e Andersson subiram ao pódio em mais duas ocasiões, ambas no segundo lugar.

Hölting Nilsson e Andersson no Elite 16 de Vôlei de Praia (Volleyball World)

Åhman e Hellvig - Suécia

Os suecos são os atuais campeões olímpicos. Portanto, não podem ser descartados como favoritos ao título do Mundial 2025. No entanto, Åhman e Hellvig terão que surpreender, já que não vêm de resultados grandiosos no ano. A dupla ganhou apenas a etapa de Ostrava do Circuito Mundial, disputada em maio. Desde então, o melhor resultado foi um quarto lugar, em agosto.

Åhman e Hellvig são recebidos na Suécia após ouro olímpico (Foto: Divulgação/ FIVB)

Evandro e Arthur Lanci - Brasil

A dupla é a principal esperança de medalhas para o Brasil no naipe masculino. Evandro e Arthur formam a dupla número 4 do mundo. Neste ano, conquistaram a medalha de ouro no Elite 16 de João Pessoa (PB), além de duas pratas, uma delas na última etapa antes do Mundial, a da Cidade do Cabo. Evandro já foi campeão mundial em 2017, ao lado de André.

Evandro e Arthur em etapa do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Díaz e Alayo - Cuba

A dupla cubana apresenta resultados inconstantes na temporada, mas sempre promete jogos disputados contra duplas favoritas. Por isso, desponta como candidata a ir longe no campeonato, passando pela leitura de defesa de Díaz e pelas viradas de bola agressivas de Alayo.

Alayo e Díaz na etapa do Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)

Cherif e Ahmed - Catar

Cherif e Ahmed fazem uma temporada de bons resultados, até aqui. No Elite 16, foram campeões em três ocasiões, chegando fortes na disputa pelo título do Mundial 2025.