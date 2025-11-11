menu hamburguer
Mais Esportes

Veja as principais duplas do Mundial de Vôlei de Praia masculino 2025

Competição acontece em Adelaide, na Austrália

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 11/11/2025
16:03
Boermans e De Groot em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)
Boermans e De Groot em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)
  Matéria
  Mais Notícias

O Mundial de Vôlei de praia reúne as melhores duplas do cenário internacional da modalidade. Este ano, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe a competição, que acontece entre os dias 13 e 23 de novembro. O torneio promete fortes disputas, e o Lance! traz as principais parcerias do ano que estarão em ação; confira!

➡️ Mundial de Vôlei de Praia feminino conta com grandes nomes; confira

➡️ Brasil é dono de marca imponente no Mundial de Vôlei de Praia; entenda

Mol e Sørum - Noruega

A dupla chega ao Mundial de Vôlei de Praia como a primeira colocada no ranking mundial. Nesta temporada, Mol e Sørum foram campeões de três etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial. Além disso, acumulam um bronze e uma prata, mostrando que a equipe é presença constante em fases finais de torneios.

Na carreira, Mol e Sørum ainda conquistaram o ouro olímpico, em Tóquio 2020, e se consagraram campeões do Mundial na edição de 2022.

➡️ Brasil briga por medalhas no Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição

Mol e Sørum na etapa de Saquarema do Elite 16 (Foto: Volleyball World)
Mol e Sørum na etapa de Saquarema do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Boermans e De Groot - Holanda

Os holandeses, número 2 do ranking mundial, formam a dupla que mais subiu ao pódio durante o ano, ainda que apenas uma vez no lugar mais alto dele. Boermans e De Groot, no Elite 16, acumularam cinco bronzes e um ouro.

Boermans e De Groot em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)
Boermans e De Groot em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Hölting Nilsson e Andersson - Suécia

Top-3 do ranking, a dupla sueca chega embalada ao Mundial de Vôlei de Praia, já que foi a grande campeã da última etapa do Elite 16, na Cidade do Cabo. Os suecos superaram Evandro e Arthur Lanci na final. No acumulado do ano, no Circuito Mundial, Hölting Nilsson e Andersson subiram ao pódio em mais duas ocasiões, ambas no segundo lugar.

Hölting Nilsson e Andersson no Elite 16 de Vôlei de Praia (Volleyball World)
Hölting Nilsson e Andersson no Elite 16 de Vôlei de Praia (Volleyball World)

Åhman e Hellvig - Suécia

Os suecos são os atuais campeões olímpicos. Portanto, não podem ser descartados como favoritos ao título do Mundial 2025. No entanto, Åhman e Hellvig terão que surpreender, já que não vêm de resultados grandiosos no ano. A dupla ganhou apenas a etapa de Ostrava do Circuito Mundial, disputada em maio. Desde então, o melhor resultado foi um quarto lugar, em agosto.

Åhman e Hellvig são recebidos na Suécia após ouro olímpico (Foto: Divulgação/ FIVB)
Åhman e Hellvig são recebidos na Suécia após ouro olímpico (Foto: Divulgação/ FIVB)

Evandro e Arthur Lanci - Brasil

A dupla é a principal esperança de medalhas para o Brasil no naipe masculino. Evandro e Arthur formam a dupla número 4 do mundo. Neste ano, conquistaram a medalha de ouro no Elite 16 de João Pessoa (PB), além de duas pratas, uma delas na última etapa antes do Mundial, a da Cidade do Cabo. Evandro já foi campeão mundial em 2017, ao lado de André.

A dupla brasileira Evandro e Arthur derrotou os holandeses Luini e Immers (Foto: Volleyball World)
Evandro e Arthur em etapa do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Díaz e Alayo - Cuba

A dupla cubana apresenta resultados inconstantes na temporada, mas sempre promete jogos disputados contra duplas favoritas. Por isso, desponta como candidata a ir longe no campeonato, passando pela leitura de defesa de Díaz e pelas viradas de bola agressivas de Alayo.

Alayo e Díaz na etapa do Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)
Alayo e Díaz na etapa do Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)

Cherif e Ahmed - Catar

Cherif e Ahmed fazem uma temporada de bons resultados, até aqui. No Elite 16, foram campeões em três ocasiões, chegando fortes na disputa pelo título do Mundial 2025.

Cherif e Ahmed em ação (Foto: Divulgação/ FIVB)
Cherif e Ahmed em ação (Foto: Divulgação/ FIVB)

