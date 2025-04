Red Bull admite decisão ‘horrível e cruel’ com Liam Lawson

Chefe da Red Bull, Christian Horner aproveitou os momentos que antecedem o GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, para falar novamente sobre a troca de Liam Lawson por Yuki Tsunoda após apenas duas corridas. O dirigente admitiu que a decisão foi 'horrível' e 'cruel', mas deixou claro que a equipe austríaca não poderia ficar esperando por mais tempo até que o neozelandês conseguisse, enfim, desempenhar bem com o RB21.

Escolhido para ocupar o assento deixado por Sergio Pérez ao fim de 2024, o dono do #30 planejava provar que a escuderia de Milton Keynes havia feito a escolha certa. No entanto, após abandonar o GP da Austrália, não conseguir pontuar nem na sprint e muito menos na prova principal na China e falhar em avançar ao Q2 em todas as classificações realizadas até aqui, o piloto de 23 anos não conseguiu escapar do iminente rebaixamento à Racing Bulls.

Ainda que não tenha ficado nada feliz em tomar tal decisão, Horner enfatizou que não havia outro caminho a ser seguido. O mandatário da Red Bull explicou como os resultados ruins em Melbourne e Xangai afetaram o próprio piloto e, inclusive, a equipe de engenheiros, que, de acordo com o britânico, mostraram-se preocupados com a pressão imposta sobre Lawson.

Christian Horner no GP de Mônaco (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

— Claro, é horrível porque você está tirando os sonhos e aspirações de alguém, mas às vezes é preciso ser cruel para ser gentil, e acho que, neste caso, não é o fim para Liam — disse em entrevista à "Sky Sports".

— Fui muito claro com ele, é uma amostragem de duas corridas. Acho que pedimos demais dele muito cedo — continuou.

Pressão estava afetando Liam Lawson

— Acho que, com tudo o que vimos na Austrália e na China, dava para ver que isso estava afetando muito o Liam. Poderíamos ter deixado passar, e acho que Liam é um piloto talentoso. Talvez ele teria chegado lá até a metade da temporada, mas simplesmente não temos esse tempo — acrescentou o chefe da Red Bull, antes de falar sobre a preocupação dos engenheiros.

Liam Lawson foi demitido da Red Bull (Foto: AFP)

— Era algo que estava muito claro para a parte de engenharia da equipe, o quanto Liam estava sofrendo com tudo isso, e dava para ver o peso sobre os ombros dele. Os engenheiros vinham até mim muito preocupados com isso, e no fim das contas, acho que foi a coisa lógica a se fazer — declarou.

A Fórmula 1 volta neste fim de semana, entre os dias 4 e 6 de abril, em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.