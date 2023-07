— Para nosso time Integralmedica e Darkness é uma honra firmar a parceria mais impactante do fisiculturismo brasileiro com o Olympia. Além disso, nosso CT Dark House se tornou a única academia da América Latina certificada pelo maior evento da modalidade. Iniciamos mais um capítulo emocionante na história do nosso esporte — disse Filipe Bragança, CEO do Grupo BRG, dententor das marcas Integralmedica e Darkness.