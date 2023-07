O UFC Vegas 73 teve participação de duas lutadoras que tiveram seus rostos bastante afetados devido a golpes violentos, característicos nas disputas dentro dessa modalidade. Em evento no último mês de maio, a lutadoras Angela Hill, que enfrentou a brasileira Mackenzie Dern, ficou com um dos olhos completamente inchado. A outra foi a americana Victoria Leandro, que em confronto com Nathalia Silva, teve um corte profundo em seu lábio, o que exigiu pontos para o fechamento da ferida.