O Circuito Spa-Francorchamps precisou superar os problemas com a chuva para receber a terceira corrida sprint do ano, neste sábado (29), antes das férias de verão da F1. A Sprint do GP da Bélgica foi vencida pelo líder do campeonato e bicampeão Max Verstappen, que duelou com Piastri até o fim, e garantiu mais oito pontos.