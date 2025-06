Leclerc diz que Ferrari precisa ‘dominar F1’ para levar título de Construtores

Depois de um frustrante GP do Canadá, onde bateu no TL1, largou apenas em oitavo e chegou em quinto lugar após uma corrida discreta, Charles Leclerc admitiu que a Ferrari precisa dominar todas as provas pela frente se ainda quiser o título no Mundial de Construtores. Ele ainda acrescentou que os rumores sobre a saída de Frédéric Vasseur, chefe do time italiano, criaram uma distração, mas que não afetaram a equipe.

continua após a publicidade

➡️ Leclerc assume culpa por Ferrari apagada no Canadá: ‘Não fiz o trabalho corretamente’

— Bem, a motivação ainda está lá. Quero dizer, foi uma corrida frustrante e estamos um pouco com o pé atrás, só que mais pela posição de largada do que pelo ritmo real, porque acho que o ritmo não foi tão ruim — afirmou o piloto monegasco.

— Então, é claro, quando há rumores, isso pode criar um pouco de distração. Mas não acho que tenhamos sido afetados por isso — admitiu.

Charles Leclerc, da Ferrari, no Grande Prêmio do Canadá (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

Leclerc se referiu aos boatos de uma possível saída de Vasseur do comando da Ferrari, que, segundo a mídia italiana, precisa mostrar serviço nas próximas corridas para justificar uma renovação. Sobre o título do Mundial de Construtores, Charles admitiu que será uma tarefa complicada.

continua após a publicidade

— Acho que vai ser difícil. Se você olhar para os pontos, estamos muito atrás. Precisaremos dominar completamente a partir de agora — destacou.

— Acredito que não temos nada que nos faça pensar dessa maneira. Mas é melhor assim. Creio que o melhor é fazer corrida por corrida e tentar maximizar o resultado, como fizemos — afirmou.

continua após a publicidade

Charles Leclerc, da Ferrari, no Grande Prêmio do Canadá (Foto: Rudy Carezzevoli/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Tem sido uma primeira parte decepcionante da temporada, mas continuamos nos esforçando e veremos onde isso nos levará — encerrou.

A Ferrari é a terceira colocada entre os Construtores, com 183 pontos. A McLaren é a líder com 374. A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.