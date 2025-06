Jon Jones é sincero sobre aposentadoria: ‘Não me importo nem um pouco com lutar’

Jon Jones, campeão linear dos pesos-pesados do UFC, declarou que não tem motivação atual para voltar ao octógono. As declarações foram feitas durante entrevista ao podcast "Full Send". O lutador respondeu aos desafios de Tom Aspinall, atual detentor do cinturão interino da categoria, sem confirmar interesse em enfrentá-lo.

continua após a publicidade

➡️Fãs do UFC criam abaixo-assinado para que Jon Jones tenha o cinturão retirado

O campeão dos pesos-pesados não tem pressa para voltar ao UFC, mantendo indefinida sua data de retorno e adotando uma postura cautelosa sobre o futuro no MMA. Sua ausência está relacionada a uma fase de vida mais introspectiva, afastado da intensa rotina de treinos e competições de sua carreira até agora.

➡️Hill x Rountree Jr: confira onde assistir, card e horário do UFC Baku

Sobre Aspinall, que vem solicitando publicamente um confronto pela unificação dos títulos, Jones afirmou.

- Acho ele incrível. Acho que ele deve seguir em frente e construir uma carreira maravilhosa. Ele não precisa de mim. Às vezes, quando se quer algo com tanta intensidade, e consegue, isso pode acabar sendo a pior coisa que poderia ter acontecido - declarou Jon Jones.

continua após a publicidade

Quanto ao seu próprio futuro no esporte, o campeão explicou se está ou não aposentado.

- Não quero dizer que estou aposentado, porque lutar está no meu sangue. No momento, não me importo nem um pouco com lutar. Venho fazendo isso minha vida inteira, em altíssimo nível, e quando a vontade voltar — se voltar — eu vou fazer com todo o meu coração, dando o meu melhor. Acho que vou lutar de novo, sim. Mas agora estou focado na minha família, construindo minha casa, minha marca. Quando for a hora certa, estarei pronto - finalizou.

Dana White, presidente do UFC, ainda não oficializou o duelo entre os lutadores. O dirigente afirmou que espera definir a situação nas próximas semanas. A organização deve implementar planos alternativos para movimentar a categoria dos pesos-pesados caso as negociações com Jones não avancem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte