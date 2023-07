Ex-número 1 do mundo juvenil e campeã do Australian Open em 2008, Rus entrou numa sequência incrível de vitórias vencendo 26 dos últimos 29 jogos que disputou. Com essa motivação, Rus precisou de 1h47 para fechar o placar diante de Akugue em 6/0 7/6 (7-3) tendo convertido o mesmo número de aces, dois, e vencido 61% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 59% de aproveitamento da alemã.