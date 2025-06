Jon Jones prevê possível retorno de Ngannou ao UFC; saiba como

Jon Jones, atual campeão dos pesos-pesados do UFC, afirmou que Francis Ngannou pode voltar à organização apesar da saída controversa ocorrida em 2023. A declaração foi feita durante sua participação no "Full Send Podcast". O lutador americano sugeriu que uma reconciliação entre o camaronês e a maior organização de MMA do mundo dependeria de uma mudança de postura do ex-campeão.

- Eu acho que Dana vai resolver as coisas… Acho que negócios vêm antes de emoções. Se Francis se apresentar de forma humilde, acho que ele poderia facilmente voltar ao UFC - disse Jon Jones.

Confusão entre Ngannou e UFC

Ngannou deixou o UFC em 2023 após não aceitar os termos propostos para renovação de seu contrato. Na época, o lutador africano era o campeão linear da categoria dos pesos-pesados e decidiu abdicar do título conquistado para buscar novas oportunidades no mercado.

Após o rompimento com o UFC, Ngannou assinou contrato com o PFL (Professional Fighters League). Na nova organização, o camaronês conseguiu atender suas principais exigências: a possibilidade de competir no boxe profissional e uma remuneração maior. Ele também foi nomeado presidente da divisão africana da organização (PFL África).

Desde sua contratação pelo PFL, Ngannou realizou apenas uma luta, enfrentando o brasileiro Renan Problema. Recentemente, sua presença em um evento do UFC alimentou especulações sobre uma possível reconciliação com a organização liderada por Dana White.

Jones reforçou sua opinião sobre o assunto, indicando que uma mudança de atitude por parte de Ngannou poderia facilitar seu retorno ao UFC, onde construiu sua reputação como um dos lutadores com maior poder de nocaute da categoria.

