Estudo inédito da ‘Sou do Esporte’ mostra que setor esportivo representa 1,69% do PIB

A 'Sou do Esporte' lançou, nesta quinta-feira (26), o primeiro relatório oficial sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do esporte brasileiro, destacando dados inéditos sobre a força econômica do setor. Em 2023, ano base para o estudo, a indústria do esporte movimentou R$ 183,4 bilhões, o equivalente a 1,69% do PIB nacional, consolidando o segmento como um dos motores relevantes da economia brasileira e superando áreas também tradicionais, como da cultura (1,55%).



CEO do Lance, ex-deputado federal e um dos personagens principais no desenvolvimento do relatório, Paulo Ganime discursou no evento, na manhã desta quinta-feira (26), no Parque Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

— É um prazer estar aqui e, depois de alguns anos e meses de trabalho, ver esse trabalho se concretizar e tantas informações que serão fundamentais para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Lembro bem quando a Fabiana (Bentes, presidente da "Sou do Esporte") me apresentou o projeto PIB do Esporte Brasileiro. Eu, como deputado, fiz um edital para destinar todas as emendas parlamentares. A Fabiana participou deste edital, e fiquei bastante impressionado com a magnitude desse projeto, super bem detalhado, desenvolvido e que, na minha opinião, merecia ter recursos para que a gente conseguisse avançar para o que hoje vocês estão vendo. Fico muito feliz, mesmo hoje não mais deputado, alguns anos depois, a gente ver esse trabalho sendo concretizado e o impacto que ele pode trazer para o esporte no Brasil.

Paulo Ganime, CEO do Lance!, durante apresentação do Relatório do PIB do Esporte Brasileiro (Gustavo Loio)

— Anos depois, não imaginava que, hoje, eu estaria em um dos principais veículos de notícias esportivas do país, o Lance! e acredito ainda mais na importância de um movimento como esse, para que a gente continue avançando e desenvolvendo o esporte brasileiro. A importãncia do esporte todo mundo sabe, mas o quanto a gente precisa desenvolver isso. A Fabiana é um exemplo, não pela função que ela exerce, assim com o Marco La Porta, presidente do COB, mas pela audácia, pelo vigor e pela coragem de enfrentar várias batalhas e fazer com que um movimento como esse aconteça. No PIB do Esporte temos uma informação rica sobre a realidade do esporte no Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, é mérito do esforço e do trabalho da Fabiana Bentes, não só por esse documento, mas por tudo o que você vem fazendo. O desafio agora é mantê-lo vivo, precisa ser atualizado todos os anos e com bastante frequência, Já até faço um desafio ao senador Portinho: não estou mais lá como deputado, não posso mais destinar uma emenda para que a próxima edição aconteça. Mas, quem sabe, o senador Portinho possa dar continuidade a esse trabalho, como senador, destinando recursos para que possamos ter a próxima edição do PIB do Esporte Brasileiro. Que o Esporte saia cada vez rico, impactando a vida das pessoas, principalmente as nossas crianças. O Esporte é não só um caminho para as crianças crescerem, se desenvolverem, mas uma referência para elas. Está faltando muita referência para os nossos jovens no Brasil, acredito muito que o Esporte pode ser a referência que eles precisam.

O senador Portinho, também presente à solenidade de lançamento do PIB do Esporte Brasileiro, foi um dos que agradeceram ao empenho do CEO do Lance!:



— Parabéns, Ganime, você faz falta ao Congresso por iniciativas como essa — disse.



O relatório PIB do Esporte Brasileiro, da "Sou do Esporte", contou com metodologia da EY, que estimou o cálculo pela ótica da renda, tendo como base dados oficiais, como da Receita Federal, IBGE, CNPJs setoriais e órgãos de fomento, além da coleta de dados em bases públicas e através de questionários enviados para instituições esportivas. Também foram somados os dados da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), Lei de Incentivo ao Esporte, Secretarias e Ministério, e da Loteria Federal.



— Ao traduzir o esporte em números, o relatório oferece aos formuladores de políticas e investidores uma nova perspectiva: o esporte não é apenas entretenimento, mas um ativo estratégico para a economia — afirma Fabiana Bentes, presidente da "Sou do Esporte".



O relatório da "Sou do Esporte" evidencia, de fato, o potencial de crescimento do esporte enquanto política de desenvolvimento, com o setor apresentando um efeito multiplicador expressivo: cada R$ 1 investido em prática esportiva gerou R$ 23,36 na cadeia produtiva. Além disso, o setor esportivo gerou aproximadamente 3,3 milhões de empregos diretos e indiretos, evidenciando o impacto em áreas como comércio, turismo, saúde, mídia e tecnologia.

Uma das observações sobre o Relatório do PIB do Esporte Brasileiro

De acordo com o levantamento, os segmentos que mais contribuíram para o PIB foram o comércio de artigos esportivos (52%), atividades recreativas (25%), indústria (13%) e mídia & publicidade (7%).



O relatório PIB do Esporte Brasileiro corrobora com a manutenção da Lei de Incentivo ao Esporte, que desde 2006 tem se mostrado um importante mecanismo de fomento à prática esportiva, promovendo inclusão social, formação de atletas e melhoria do setor em geral. Do ponto de vista do investimento, tanto público quanto privado, o retorno é significativo e agora comprovado.



O estudo completo já está disponível para consulta no site da "Sou do Esporte".

Sobre a 'Sou do Esporte'

A "Sou do Esporte" nasceu em 2015, fundada pela jornalista Fabiana Bentes, com o intuito de melhorar o ambiente de negócios no esporte, fortalecer o esporte como uma ferramenta imprescindível no desenvolvimento socioeconômico do país, e promover como alicerce do esporte, a governança, pautando o combate a corrupção e os abusos de poder no esporte. Um dos seus principais projetos é o "Prêmio Sou do Esporte", que ocorre sempre no final do ano, reunindo as principais referências da gestão esportiva brasileira, e, agora, o relatório PIB do Esporte Brasileiro, o primeiro estudo que trouxe uma fotografia do setor esportivo e toda a sua relevância para a economia nacional.