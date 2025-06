A organização "Sou do Esporte" apresentará um estudo inédito que revela a participação do esporte no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, com movimentação de R$ 183 bilhões, valor superior ao do setor cultural. O lançamento acontecerá na manhã desta quinta-feira (26), no Complexo Esportivo Maria Lenk, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A pesquisa analisa como as atividades esportivas contribuem para a economia nacional através de diferentes vertentes econômicas. O trabalho foi desenvolvido para evidenciar o impacto do esporte na economia brasileira, abordando aspectos como criação de empregos, captação de investimentos e influência em diversos segmentos sociais.

O estudo realizado este ano apresenta um panorama atualizado da participação do esporte na economia nacional. A Sou do Esporte, responsável pela pesquisa, atua no desenvolvimento e promoção do setor esportivo brasileiro.

Documento do 'Sou do Esporte' servirá como referência

O evento no Complexo Maria Lenk, instalação localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, reunirá especialistas que apresentarão os resultados da pesquisa e discutirão suas implicações para o desenvolvimento do país. O lançamento está aberto ao público e deve atrair interessados de diversos setores relacionados ao esporte e à economia.

Após sua divulgação, o documento servirá como referência para gestores públicos e investidores interessados no setor esportivo. A expectativa é que o estudo contribua para a formulação de políticas mais efetivas e para o aumento de investimentos na área.

A iniciativa busca conscientizar sobre a importância do esporte além do aspecto recreativo ou competitivo, destacando seu potencial como vetor de desenvolvimento econômico.