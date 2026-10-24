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Casa da ginasta Simone Biles é vendida por até R$ 6,15 mi

Campeã olímpica e marido Jonathan Owens finalizaram transação de imóvel de 371 m²; em vídeo, Biles se emocionou com a despedida

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/10/2026 12:09
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Simone Biles em ação em Paris-2024 (Foto: IOC/Ubald Rutar)
Simone Biles em ação em Paris-2024 (Foto: IOC/Ubald Rutar)

Simone Biles vendeu sua casa na região de Spring, no Texas, menos de um mês após colocar o imóvel no mercado. A venda foi concluída em 15 de outubro, e o marido da ginasta olímpica, o jogador da NFL Jonathan Owens, assinou a transação junto com ela.

O imóvel de 371 metros quadrados foi listado em 21 de setembro por US$ 1,275 milhão, valor ligeiramente acima da avaliação fiscal de US$ 1,2 milhão registrada pelo Montgomery County Appraisal District. Segundo a Houston Association of Realtors, a casa foi vendida por um valor entre US$ 1,08 milhão e US$ 1,24 milhão. A entidade não divulga preços exatos de venda.

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A agente imobiliária Melissa Franklin, da Re/Max Integrity, confirmou que o imóvel, localizado na Windsor Mist Lane, 3932, entrou em contrato apenas cinco dias após a listagem. A despedida, no entanto, foi mais emotiva do que Biles esperava.

A despedida em vídeo

Antes de a venda se concretizar, a ginasta publicou um vídeo no TikTok em que apareceu em lágrimas ao percorrer os cômodos vazios da casa e a área da piscina no quintal. "Hoje é o primeiro dia que a casa vai estar no mercado. Esta casa vai estar à venda pela primeira vez e não sei por que estou chorando tanto", disse Biles no vídeo.

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A atleta refletiu sobre os seis anos que viveu no imóvel. "Estive aqui por seis anos e sinto que foram tantas boas memórias, tantas memórias ruins. Mas sinto que cresci nesta casa. Ela me tornou uma adulta de verdade, então vou sentir falta. Ugh, não achei que ficaria emocionada com uma casa", afirmou.

A propriedade de quatro quartos, 3,5 banheiros, piscina, sauna, adega personalizada e quintal amplo fica em um condomínio fechado às margens da Rayford Road, em terreno de pouco mais de 4.000 metros quadrados. Biles encerrou o vídeo com uma mensagem para os futuros moradores: "Quem comprar esta casa, espero que ela traga tanta alegria para vocês quanto trouxe para mim."

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Na legenda da publicação, a ginasta revelou que a venda ocorreu mais depressa do que planejava. Ela contou que pretendia deixar a casa preparada para as visitas e fazer um último passeio com Owens pelo imóvel antes de finalizar a negociação.

O próximo capítulo

A venda marca a transição do casal para uma nova residência no Texas. Biles e Owens, que se casaram em 2023, iniciaram o projeto da nova casa em 2020, durante a fase de design, com a construção concluída no final de 2025. Ao ser questionada por uma seguidora sobre o motivo da venda, a ginasta respondeu; "Porque construímos nossa casa dos sonhos."

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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