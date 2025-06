Minas supera Franca fora de casa e sai na frente na final do NBB

O Minas derrotou o Sesi Franca por 69 a 65 no primeiro jogo da série final do NBB, neste sábado (7), no Ginásio Pedrocão, em Franca. Com o resultado, a equipe mineira abriu vantagem de 1 a 0 na série melhor de cinco jogos. Juan Arengo e Franco Baralle, ambos argentinos do elenco do Minas, foram decisivos nos momentos finais da partida. Arengo terminou como o principal pontuador da equipe visitante com 18 pontos, enquanto Baralle contribuiu com 16. Pelo lado do Franca, Didi Louzada foi o destaque com 23.

Como foi Franca x Minas

O jogo apresentou alternâncias no placar durante os quatro períodos. O Franca começou melhor e terminou o primeiro quarto à frente por 23 a 19, com Didi anotando 13 pontos apenas neste período. A equipe paulista chegou a abrir 11 pontos de vantagem no segundo quarto, mas foi para o intervalo vencendo por 41 a 38.

Na segunda etapa, o Minas melhorou defensivamente e virou o placar, terminando o terceiro quarto com vantagem de 53 a 52. No período final, o Franca retomou a liderança a dois minutos do fim (65 a 63). Faltando um minuto para o término, Arengo acertou um arremesso de três pontos que colocou o Minas à frente por 66 a 65. Na sequência, Baralle ampliou a vantagem com outro arremesso de longa distância, estabelecendo o placar final.

O que vem por aí

A série final do NBB agora segue para Belo Horizonte, onde serão disputados os próximos dois jogos na Arena UniBH. As partidas estão programadas para quinta-feira (12), às 19h30, e sábado (14), às 17h. Caso necessário, o quarto jogo será realizado novamente em Franca, no dia 18 de junho, às 18h30, e um eventual quinto confronto aconteceria em Belo Horizonte, no dia 21 de junho, às 17h.

O Minas busca seu primeiro título na competição, enquanto o Sesi Franca tenta o quarto campeonato consecutivo, após conquistar as edições 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

Veja resultados, datas, horários e transmissões

Jogo 1 – 07/06 (sábado) – Franca 65 x 69 Minas (Minas 1 a 0) ✅

Jogo 2 – 12/06 (quinta) – 19h30 – Arena UniBH (Sportv, ESPN e NBB BasquetPass)

Jogo 3 – 14/06 (sábado) – 17h – Arena UniBH (Sportv, ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass)

Jogo 4 (se necessário) – 18/06 (quarta) – 18h30 – Pedrocão (Sportv, ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass)

Jogo 5 (se necessário) – 21/06 (sábado) – 17h – Arena UniBH (Sportv, ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass)