Mesmo após escolher os EUA nas Olimpíadas, Joel Embiid recebe homenagem em Camarões

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/08/2024 - 09:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar de ter atuado pela seleção norte-americana nas Olimpíadas, o astro Joel Embiid recebeu a medalha de Ordem do Valor de Camarões, país onde nasceu. De acordo com a "TMZ Sports", o evento ocorreu na última quarta-feira (14). A honraria vem poucos dias depois após o atleta receber o ouro, em Paris.

A entrega foi feita pelo presidente da nação, Paul Biya e fez parte da comemoração do Dia da Unidade Nacional de Camarões. Vários populares marcaram presença e, ao contrário de Paris, não houveram vaias para Embiid.

O Ministério do Esporte e Educação Física de Camarões divulgou uma nota sobre a entrega da medalha de Ordem do Valor para o atleta.

- O Ministro do Esporte e Educação Física tem a honra de informar ao público que presidirá a cerimônia de premiação da medalha de Comendador da Ordem do Valor, excepcionalmente concedida pelo Presidente da República, Sua Excelência Paul Biya, como parte do 52º Dia da Unidade Nacional, ao Sr. Joel Hans Embiid, jogador de basquete da NBA e medalhista de ouro nos recentes Jogos Olímpicos de Paris 2024 com a equipe americana de basquete. Esta cerimônia, que começa às 16h, acontecerá na sala de conferências do Ministério do Esporte e Educação Física - diz o comunicado.

Embiid disse, em entrevista recente, que cogita atuar por Camarões nas próximas Olimpíadas, que acontecerão em 2028, na cidade de Los Angeles.