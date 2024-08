Ouro nas Olimpíadas, Noah Lyles se manifesta sobre suposta treta com astro da NBA

Noah Lyles celebra ao terminar os 100m na liderança em Paris (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 14/08/2024 - 12:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A polêmica que envolve o campeão dos 100m nas Olimpíadas de Paris 2024, Noah Lyles, e os jogadores da NBA continuam. Na última segunda-feira (12), no entanto, o velocista resolveu colocar panos quentes em uma possível desavença com um dos astros do Dream Team, Anthony Edwards.

O atleta foi às redes sociais e desmentiu os rumores de que ele não havia aceitado o convite para ir ao lançamento do tênis do astro do Minnesota Timberwolves por causa dos problemas anteriores. O medalhista também parabenizou Edwards por receber a honraria máxima nos Jogos da França.

- Há um rumor circulando de que eu não fui ao lançamento do tênis de (Anthony Edwards) porque ele não merecia. Não é o caso, ele definitivamente merece seus tênis, ele é um jogador incrível. O problema foi encontrar tempo com base em meus compromissos anteriores. Parabéns por se tornar um campeão olímpico! - escreveu Lyles, no X.

Estava tudo se encaminhando para uma resolução, mas a internet não deixa passar nada. Vários internautas notaram a frase final “Parabéns por se tornar um campeão olímpico” como uma cutucada no astro da NBA.

- O cara colocou 'campeão olímpico' para esclarecer que eles não são campeões mundiais - apontou um comentário.

A treta entre Noah Lyles e os astros do basquete já vem de algum tempo. O corredor criticou publicamente os jogadores vencedores da liga que se consideram “campeões mundiais”. O desenrolar da fala rendeu várias alfinetadas das duas partes.