Astro do Dream Team, Embiid pode jogar por outra seleção nas Olimpíadas de 2028

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 18:04 • Paris (FRA)

Um dos astros do Dream Team dos Estados Unidos, o pivô Joel Embiid pode jogar por outra seleção nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. O atleta do Philadelphia 76ers, da NBA, tinha possibilidade de atuar por França ou Camarões, mas preferiu defender a equipe americana em Paris. Em entrevista nesta sexta-feira (9), no entanto, revelou que não descarta vestir a camisa da seleção africana na próxima edição dos Jogos Olímpicos.

- Foi uma boa experiência. Foi uma rotina difícil ficar longe de casa e da família por algumas semanas. Mas o grupo de caras que temos tornou isso fácil. Paris é uma ótima cidade e a próxima é (Los Angeles). Pode não ser com o Time EUA, pode ser com Camarões - afirmou.

Nascido em Camarões, Joel Embiid se mudou para os Estados Unidos ainda na adolescência. A relação com a França é mais complicada. O atleta não nasceu ou morou lá, mas tem família no país. Em 2022, solicitou a cidadania francesa e teve ajuda do Governo para conseguir o passaporte, justamente com intenção de disputar as Olimpíadas de Paris.

O pivô voltou atrás na decisão de defender a França após ligação de LeBron James, que quis reunir os melhores jogadores em um Dream Team. Embiid confessou que a relação próxima com os atletas americanos foi o diferencial. Em Paris, ele tem sido vaiado recorrentemente pelos franceses.