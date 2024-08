Entenda por que Joel Embiid ‘desprezou’ Camarões e França para jogar pelos EUA nas Olimpíadas

Joel Embiid em ação pelos Estados Unidos (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Publicada em 05/08/2024 - 14:43 • Paris (FRA)

Uma das estrelas do Dream Team nas Olimpíadas, Joel Embiid gerou polêmica por escolher defender a seleção de basquete dos EUA. Nascido no Camarões e com nacionalidade francesa, o pivô do Philadelphia 76ers se mudou para o continente americano aos 16 anos de idade para se desenvolver no esporte. O jogador vem sendo vaiado por torcedores na França durante as partidas nos Jogos de Paris.

Anteriormente, Embiid havia justificado sua decisão com o fato de seu filho ter nascido nos Estados Unidos. Contudo, após a vitória sobre Porto Rico no último sábado (3), o astro da NBA revelou outro motivo para ter optado pelo Dream Team ao invés de França ou Camarões.

- Foi uma decisão difícil, mas tudo tem a ver com o nível de conforto. Como eu disse, conheço esses caras (dos EUA) há muito tempo. Eu me senti mais confortável do que do outro lado (França). Havia uma certa preocupação com o outro lado. Então, eu sempre digo que vou estar onde me querem. E aqui eles me queriam - explicou Embiid.

A afirmação de Joel, no entanto, não vai de encontro com as atitudes da Federação Francesa de Basquete. De acordo com o que já foi revelado pelo próprio jogador, dirigentes o ajudaram a obter o passaporte francês. Além disso, o presidente da França, Emmanuel Macron, ligou para o pivô afim de "recrutá-lo" para a seleção de seu país.

