Fora de dois jogos por lesão, Stephen Curry é cotado para retornar às quadras para o duelo deste domingo (30) da NBA. A partida, a quarta de uma sequência de seis jogos fora de casa, acontecerá às 20h (de Brasília), contra o San Antonio Spurs. O armador voltou de uma lesão na região pélvica para a última partida para quebrar a sequência negativa do time de Steve Kerr.

Curry sofreu um hematoma pélvico após cair em um jogo contra o Toronto Raptors. Por isso, sua participação no jogo seguinte foi cortada nos dois jogos seguidos do Warriors. Com uma boa resposta ao tratamento, o camisa 30 voltou às quadras na última sexta-feira (28).



Sem o armador, o Warriors perdeu para o Atlanta Hawks por 124 a 115, no sábado passado (22), e para o Miami Heat por 112 a 86 na terça-feira (25). Após duas derrotas seguidas, o técnico Steve Kerr pôde contar com Stephen Curry para liderar o time em uma virada importante sobre o New Orleans Pelicans. O placar do terceiro jogo da sequência fora de casa terminou em 111 a 95 para Golden State.



Após o jogo em San Antonio, o Warriors enfrentará o Memphis Grizzlies no dia 1º de abril e o Lakers em 3 de abril. Decisiva, a presença de Curry é vista como crucial para o sucesso da equipe nesta reta final da temporada regular da NBA 2024/25.

Confira as informações do jogo de Stephen Curry

✅ FICHA TÉCNICA

SAN ANTONIO SPURS X GOLDEN STATE WARRIORS

TEMPORADA REGULAR - NBA

📆 Data e horário: domingo, 30 de março de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Frost Bank Center, em San Antonio (EUA)

📺 Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass

